جهش صنایع تبدیلی آذربایجان شرقی با سرمایهگذاری ۱۸۳ هزار میلیارد ریالی
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی اعلام کرد: تاکنون ۹۹۱ فقره پروانه فعالیت در حوزه صنایع تبدیلی و غذایی این استان صادر شده است؛ مجموعهای که حجم سرمایهگذاری ثابت آنها به رقم قابلتوجه ۱۸۳ هزار و ۵۴۱ میلیارد ریال رسیده است.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، فرامرز افشانی روز دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران افزود: ظرفیت اسمی این واحدها اکنون به ۶ میلیون و ۵۶۸ هزار و ۷۸۲ تن رسیده و نشان میدهد توان تولید صنایع تبدیلی استان از مرز ۶.۵ میلیون تن گذشته است.
وی با اشاره به نقش این صنایع در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی اظهار کرد: میزان جذب مواد خام در واحدهای فعال استان از ۷ میلیون و ۶۹۵ هزار تن عبور کرده که سهم مهمی در ایجاد ارزش افزوده و تقویت حلقههای پایانی زنجیره کشاورزی دارد.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: فعالیت این واحدها تاکنون برای ۲۰ هزار و ۲۸۴ نفر اشتغال پایدار ایجاد کرده است.
افشانی با بیان اینکه روند توسعه صنایع تبدیلی در سال گذشته نیز پرشتاب ادامه یافت، افزود: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۰۶ فقره پروانه جدید در این بخش صادر شده که برای آنها ۵۴ هزار و ۱۶۱ میلیارد ریال سرمایهگذاری ثابت پیشبینی شده است.
به گفته وی، با بهرهبرداری از این طرحها، برای یکهزار و ۵۱۲ نفر فرصت شغلی مستقیم ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: ظرفیت اسمی واحدهای جدید ۶۶۷ هزار و ۹۶۲ تن است و توان جذب نزدیک به یک میلیون تن مواد خام کشاورزی را دارند.
افشانی تأکید کرد: توسعه صنایع تبدیلی یکی از راهبردهای کلیدی برای تکمیل زنجیره ارزش بخش کشاورزی، افزایش درآمد تولیدکنندگان و جلوگیری از خامفروشی در آذربایجان شرقی به شمار میرود.