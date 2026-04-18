به گزارش ایلنا از همدان، حسین خوانساری ظهر امروز در نشست خبری در محل سالن جلسات این اداره کل با اشاره به عملکرد سال گذشته اظهار کرد: در سال گذشته ۳۶۵ هزار تن گندم به ارزش تقریبی ۸ همت از کشاورزان استان خریداری شد که نشان‌ دهنده ظرفیت بالای استان در حوزه تولید این محصول راهبردی است.

وی با اشاره به بازه قیمتی خرید تضمینی گندم طی امسال که بین ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است افزود: سطح زیرکشت گندم در استان ۴۳۰ هزار هکتار است که از این میزان، ۷۰ هزار هکتار آبی و ۳۶۰ هزار هکتار دیم را شامل می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان با بیان اینکه پیش‌بینی تولید گندم در سال جاری به حدود ۷۰۰ هزار تن می‌رسد تصریح کرد: استان بین پنج استان برتر کشور در زمینه خرید تضمینی گندم قرار خواهد گرفت و عملیات برداشت و خرید نیز از تیرماه آغاز می‌شود.

وی با اشاره به کیفیت مطلوب گندم تولیدی استان ضمن اینکه بخشی از آن به سایر استان‌ها ارسال می‌شود گفت: با مصرف سالانه حدود ۲۲۰ هزار تن گندم در داخل استان، از نظر تأمین این محصول اساسی هیچ‌گونه مشکلی وجود نخواهد داشت.

خوانساری در ادامه با تأکید بر وضعیت پایدار کالاهای اساسی در استان اضافه کرد: در حوزه تأمین آرد نیز تا پایان اردیبهشت‌ماه تخصیص‌های لازم انجام شده و در این زمینه کمبودی مشاهده نمی‌شود.

وی همچنین با اشاره به مدیریت توزیع آرد در شرایط خاص اظهار کرد: در ایام جنگ رمضان، آرد مناسبتی به صورت منظم و در قالب سهمیه‌بندی ۶گانه توزیع شده و در حوزه تأمین نان و آرد هیچ‌گونه اختلالی به وجود نیامد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان با بیان اینکه مصرف روزانه نان در استان حدود ۳ میلیون و ۵۴۰ هزار قرص است گفت: در روزهای ابتدایی جنگ و خریدهای هیجانی، مصرف تا حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار قرص نیز افزایش یافت که با تدابیر مدیریتی، شرایط به حالت پایدار بازگشت.

وی در پایان از توسعه نانوایی‌های تولیدکننده نان کامل خبر داد و افزود: تاکنون یکصد نانوایی نان کامل در استان فعال است به طوری که ترویج مصرف نان سبوس‌دار علاوه بر ارتقای کیفیت تغذیه، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی برخی بیماری‌ها داشته باشد.

