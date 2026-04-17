رئیس اورژانس ساوه خبر داد:

یک کشته و یک مصدوم؛ دستاورد واژگونی کوییک در شهرستان ساوه

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه به وقوع حادثه رانندگی اشاره کرده و گفت: واژگونی یک دستگاه خودرو کوئیک در این شهرستان یک فوتی و یک مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا، حمید ابره‌دری افزود: در پی اعلام وقوع واژگونی یک دستگاه خودرو کوییک در جاده خرقان مابین روستای چناقچی علیا و روستای چهارحد، به واحد دیسپچ اورژانس، بلافاصله تیم‌ عملیاتی دوزج به محل وقوع این حادثه رانندگی اعزام شدند.

وی ادامه داد: این سانحه رانندگی ناگوار یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت. مصدوم این حادثه پس از انجام اقدامات فوری پیش‌بیمارستانی و تثبیت وضعیت توسط کارشناسان اورژانس 115 جهت ادامه درمان به بیمارستان شهید مدرس منتقل شد.

