مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان خبر داد:
هشدار شیوع بیماری زنگ زرد در مزارع گندم استان مازندران
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران نسبت به شیوع بیماری زنگ زرد در مزارع گندم استان هشدار داده و گفت: فعالان بخش کشاورزی با پایش مستمر مزارع گندم به بهبود شرایط کمک کنند. همچنین در صورت مشاهده علائم نسبت به مبارزه شیمیایی به موقع اقدام کنند.
به گزارش ایلنا، حمید نادریان در جلسه شورای کشاورزی استان مازندران، به میزان خسارتهایی که بیماری زنگ زرد میتواند به مزارع گندم وارد کند اشاره داشته و در این خصوص افزود: بیماری زنگ زرد در سالهای اپیدمی میتواند تا 90 درصد به مزارع و محصول گندم خسارت وارد کند.
وی به نشانههای بیماری زنگ زرد اشاره کرده و در این رابطه ادامه داد: نشانههای این بیماری زودتر از سایر زنگها ظاهر شده و به صورت جوشهای کوچک و زرد رنگ روی برگها نمایان میشود. این بیماری به تدریج به صورت نوارهایی در سطح بالایی برگ قابل مشاهده میکردند.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران به شرایط مساعد برای گسترش این بیماری اشاره کرده و اظهار داشت: وجود شبنم هوای خنک و ملایم با دمای 10 تا 16 درجه سانتیگراد و رطوبت 60 تا 70 درصد، بهترین شرایط را برای گسترش بیماری زنگ زرد فراهم میکند.
نادریان به تأثیرگذاری دما بر این بیماری اشاره داشته و تصریح کرد: همچنین اگر میانگین دما در بازه زمانی 5 روز متوالی بین 8 تا 15 درجه باشد و رطوبت نسبی حاصل از بارندگیهای مکرر بیش از 70 درصد همراه با تشکیل شبنم باشد، احتمال بروز آلودگی در 3 تا 5 روز بعد وجود خواهد داشت.
وی به روشهای مقابله با بیماری اشاره کرده و بیان داشت: کشت ارقام مقاوم، تنظیم تاریخ کشت، رعایت تراکم کاشت، مبارزه با علفهای هرز، مصرف متعادل کودهای ازته، استفاده بهینه از کودهای پتاسه و انجام حداقل یک نوبت سمپاشی در شرایط مساعد، از جمله راهکارهای مؤثر هستند.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران به مبارزه شیمیایی اشاره داشته و تأکید کرد: برای حفظ ارقام حساس و نیمهحساس گندم، از جمله رقم آراز، به محض مشاهده نشانههای بیماری یا دریافت هشدار از کارشناسان شبکه مراقبت، باید یک یا 2 نوبت مبارزه شیمیایی انجام شود.
نادریان ابراز داشت: کشاورزان استان با جدیت مزارع خود را پایش کرده و درصورت مشاهده هرگونه علائم مشکوک بلافاصله با کارشناسان حفظ نباتات استان تماس گرفته و نسبت به انجام اقدامات کنترلی و سمپاشی به موقع اقدام کرده تا از خسارات احتمالی به محصول گندم جلوگیری شود.