تولید ۲۲۸ هزار میلیارد تومان محصولات کشاورزی در استان کرمانشاه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: در سال ۱۴۰۴ بیش از پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی شامل زراعی،دامی،آبزیان و باغی به ارزش بیش از ۲۲۸ هزار میلیارد تومان در استان تولید شد.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، سعید کریمی  میزان کل تولید محصولات حوزه کشاورزی استان را حدود ۵/۱ میلیون تن شامل تولیدات زراعی و باغی دانست و افزود: ارزش این تولیدات حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان می باشد.

وی گندم، جو، نخود، چغندرقند و ذرت را مهمترین تولیدات زراعی و انگور، گردو ، سیب، انجیر، بادام ،زیتون، انار، خرما و مرکبات هسته دار را عمده محصولات باغی استان کرمانشاه برشمرد.

کریمی همچنین میزان تولیدات حوزه دام ،طیور و آبزیان استان کرمانشاه را ۶۰۰ هزار تن برآورد کرد و گفت: ارزش این محصولات نیز در حدود 122 هزار میلیارد تومان قیمت گذاری شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه گفت: این میزان ارزش تولیدات بخش کشاورزی بیانگر نقش تاثیر گذار کشاورزی در اقتصاد استان کرمانشاه است.

 

