۲ هزار میلیارد ریال خسارت به کشاورزی کنگاور در جنگ اخیر

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، محمد خزایی در جمع خبرنگاران گفت: در این حملات، ساختمان اداری جهاد کشاورزی شهرستان کنگاور و همچنین مرکز روستای اکبرآباد آسیب جدی دیده‌اند.

وی افزود: خسارت‌ها تنها محدود به زیرساخت‌های اداری نبوده و بخش‌های مختلف کشاورزی و دامداری در چهار روستای شهرستان کنگاور نیز آسیب‌هایی را متحمل شده‌اند.

به گفته وی، بخشی از تجهیزات و ادوات شرکت‌های کشاورزی، محل‌های نگهداری دام، انبارهای غلات، چندین گاوداری، یک کارخانه بسته‌بندی محصولات و غرفه عرضه محصولات کشاورزی تخریب یا از بین رفته است.

رییس اداره جهاد کشاورزی کنگاور همچنین از تلف شدن دام‌های سبک و سنگین، از بین رفتن ۲ دستگاه تراکتور و نابودی بخشی از محصولات زراعی شهرستان خبر داد.

خزایی با تأکید بر اینکه برآورد خسارت‌ها پایان یافته، گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی از ساعات اولیه وقوع حوادث در مناطق آسیب‌دیده حضور یافته و مستندسازی خسارت‌ها را انجام داده‌اند.

وی خواستار توجه ویژه مسئولان برای جبران خسارت کشاورزان و دامداران شد و افزود: بخش کشاورزی و دامداری کنگاور از مهم‌ترین ارکان تولید در استان کرمانشاه است و بازسازی خسارت‌ها نیازمند تصمیم‌گیری‌های فوری و تأمین اعتبارات لازم است.

