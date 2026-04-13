خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل تعاون استان خبر داد:

پرداخت 2066 تسهیلات به تعاونی‌های استان مرکزی

کد خبر : 1772999
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: عملکرد سال 1404 این مجموعه در پرداخت تسهیلات، از اعتبارات ابلاغی فراتر رفته است. مجموع تسهیلات مصوب برای 23 طرح تعاونی در استان به 2066 میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش ایلنا، مختار احمدی افزود: از محل خط اعتباری 8000 میلیارد ریالی، سهم این استان 1952 میلیارد ریال تعیین شده بود که با پیگیری‌های صورت گرفته، 23 طرح تعاونی به مبلغ 2066 میلیارد ریال مصوب و در مرحله پرداخت قرار دارند.

وی به تسهلات پرداخت شده از محل اعتبارات تبصره 18 اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: سال گذشته از محل اعتبارات تبصره 18 بخش تعاون، 367 میلیارد ریال تسهیلات ثابت و در گردش به 6 شرکت تعاونی استان مرکزی پرداخت شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: پرداخت این تسهیلات نقش مهمی در رونق فعالیت‌های تعاونی‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی استان ایفا کرده است. این موفقیت حاصل هم افزایی بین‌بخشی و پیگیری‌های مستمر است.

احمدی به تعداد تعاونی‌های فعال در استان مرکزی و همچنین تعداد اعضای آنها اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: 2067 تعاونی در این استان فعالیت می‌کنند. با احتساب اعضای سهام عدالت، حدود 92 درصد جمعیت استان عضو تعاونی‌ها هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار