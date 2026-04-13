به گزارش ایلنا، مختار احمدی افزود: از محل خط اعتباری 8000 میلیارد ریالی، سهم این استان 1952 میلیارد ریال تعیین شده بود که با پیگیری‌های صورت گرفته، 23 طرح تعاونی به مبلغ 2066 میلیارد ریال مصوب و در مرحله پرداخت قرار دارند.

وی به تسهلات پرداخت شده از محل اعتبارات تبصره 18 اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: سال گذشته از محل اعتبارات تبصره 18 بخش تعاون، 367 میلیارد ریال تسهیلات ثابت و در گردش به 6 شرکت تعاونی استان مرکزی پرداخت شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: پرداخت این تسهیلات نقش مهمی در رونق فعالیت‌های تعاونی‌های صنعتی، خدماتی و کشاورزی استان ایفا کرده است. این موفقیت حاصل هم افزایی بین‌بخشی و پیگیری‌های مستمر است.

احمدی به تعداد تعاونی‌های فعال در استان مرکزی و همچنین تعداد اعضای آنها اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: 2067 تعاونی در این استان فعالیت می‌کنند. با احتساب اعضای سهام عدالت، حدود 92 درصد جمعیت استان عضو تعاونی‌ها هستند.

