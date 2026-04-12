عضو شورای شهر کرج مطرح کرد:
الزام تدوین شیوهنامه تشویقی درآمدی برای شهرداری کرج در «وضعیت جنگی» و اقتصادی
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج در خصوص بهبود کسب و جذب درآمد مدیریت شهری، ارائه شیوه نامه تشویقی و حمایتی درآمدی در زمان جنگ را الزامی دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، علیرضا رحیمی محمودآبادی در اولین جلسه صحن رسمی شورای اسلامی شهر در سال ۱۴۰۵ با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور و کاهش شدید درآمدهای شهرداریها بهویژه در حوزه ساختوساز، تدوین و ارائه شیوهنامه تشویقی و حمایتی درآمدی ویژه شرایط «وضعیت جنگی» را ضروری دانست و تأکید کرد که شهرداری کرج باید با طرحهای نو و بهرهگیری از ظرفیتهای قانون درآمد پایدار، تابآوری مالی و اجرایی شهر را افزایش دهد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج در خصوص بهبود کسب و جذب درآمد مدیریت شهری ارائه شیوه نامه تشویقی و حمایتی درآمدی در زمان جنگ را الزامی دانست و بیان داشت: شهرداری کرج در شرایط وضعیت جنگی جهت اداره و مدیریت مطلوب شهر باید طرحی جدید برای پارلمان شهری بیاورد.
رحیمی محمودآبادی در این ارتباط ادامه داد: در خصوص کسب درآمد با توجه به توقف جدی در حوزه ساخت و ساز و جرائم ماده صد و همچنین با توجه به کمک و مساعدت دولت و قوانین بانکی برای مساعدت با چک های برگشتی و بدهکاران باید جهت کسب و جذب درآمد از ردیف های جدید و ظرفیتهایی که در قانون درآمد پایدار ابلاغیه سال ۱۴۰۱ بهره گیری نماید و با طرح و پیشنهادات جدید بتواند تاب آوری را بالا ببرد.
رحیمی نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه شهرداری ها در مواقع بحران معمولا تاب آور ترین دستگاه در حوزه های اجرائی هستند افزود: مدیریت شهری کرج باید با کمک شیوه نامه تشویقی ، خدمات شهری و پروژه های عمرانی اصلی و نیمه کاره شهر که گره های ترافیکی شهری را برطرف می کند و مطالبه جدی و دغدغه شهروندان محترم است را ادامه دهد.