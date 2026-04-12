به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، علیرضا رحیمی محمودآبادی در اولین جلسه صحن رسمی شورای اسلامی شهر در سال ۱۴۰۵ با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور و کاهش شدید درآمدهای شهرداری‌ها به‌ویژه در حوزه ساخت‌وساز، تدوین و ارائه شیوه‌نامه تشویقی و حمایتی درآمدی ویژه شرایط «وضعیت جنگی» را ضروری دانست و تأکید کرد که شهرداری کرج باید با طرح‌های نو و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون درآمد پایدار، تاب‌آوری مالی و اجرایی شهر را افزایش دهد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج در خصوص بهبود کسب و جذب درآمد مدیریت شهری ارائه شیوه نامه تشویقی و حمایتی درآمدی در زمان جنگ را الزامی دانست و بیان داشت: شهرداری کرج در شرایط وضعیت جنگی جهت اداره و مدیریت مطلوب شهر باید طرحی جدید برای پارلمان شهری بیاورد.

رحیمی محمودآبادی در این ارتباط ادامه داد: در خصوص کسب درآمد با توجه به توقف جدی در حوزه ساخت و ساز و جرائم ماده صد و همچنین با توجه به کمک و مساعدت دولت و قوانین بانکی برای مساعدت با چک های برگشتی و بدهکاران باید جهت کسب و جذب درآمد از ردیف های جدید و ظرفیت‌هایی که در قانون درآمد پایدار ابلاغیه سال ۱۴۰۱ بهره گیری نماید و با طرح و پیشنهادات جدید بتواند تاب آوری را بالا ببرد.

رحیمی نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر کرج با بیان اینکه شهرداری ها در مواقع بحران معمولا تاب آور ترین دستگاه در حوزه های اجرائی هستند افزود: مدیریت شهری کرج باید با کمک شیوه نامه تشویقی ، خدمات شهری و پروژه های عمرانی اصلی و نیمه کاره شهر که گره های ترافیکی شهری را برطرف می کند و مطالبه جدی و دغدغه شهروندان محترم است را ادامه دهد.

انتهای پیام/