توسعه گردشگری آبی پایدار در چهارمحال و بختیاری با تمرکز بر حفاظت محیط زیست امکان پذیر است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری بر بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای گردشگری آبی استان با رویکرد پایدار و زیستمحیطی تأکید کرد و از برنامهریزی برای احداث زیرساختها، تسهیل سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای شغلی جدید خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ملک محمد قربانپور امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت: هدف اصلی توسعه همهجانبه گردشگری آبی با رعایت ملاحظات زیستمحیطی است تا منافع اقتصادی و اجتماعی منابع آبی به حداکثر برسد.
وی افزود: با تکمیل زیرساختها و تسهیل سرمایهگذاری، رشد قابل توجهی در این صنعت و ایجاد مشاغل جدید حاصل خواهد شد. قربانپور تصمیمات کلیدی را شامل فعالسازی کمیته گردشگری منابع آبی، تسهیل مجوزها در محدوده سد کارون ۴، بررسی طرحهای سرمایهگذاری، ارتقای کیفیت خدمات و جذب سرمایه خصوصی عنوان کرد.