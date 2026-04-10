بیش از سه هزار واحد مسکونی روستایی افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید

به گزارش خبرنگار ایلنا، رسول شهبازی امروز در حاشیه بازدید از ۲۲ پروژه طرح هادی روستایی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای اجرای این پروژه ها اعتباری بالغ بر ۷۶۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی افزود: از تاریخ ۲۱ الی ۳۱ فروردین ماه به عنوان دهه افتتاح حساب ۱۰۰ و تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نامگذاری شده است که در این دهه ۳ هزار و ۶۸۹ واحد مسکونی که با استفاده از تسهیلات طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی بهسازی و مقاوم سازی شده اند افتتاح خواهند شد.

سرپرست بنیاد مسکن استان چهارمحال و بختیاری گفت: اعتبار تسهیلات ارائه شده جهت ساخت این واحدها، ۱۴ هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال بوده که با همکاری بانک های عامل پرداخت شده است.

شهبازی خاطر نشان کرد: همچنین تعداد ۵ هزار و ۹۱۸ جلد سند مالکیت روستایی و شهری ( شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت) که با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک استان صادر شده است به طور نمادین به متقاضیان اعطاء می گردد.

وی واگذاری تعداد ۳۰۶ قطعه زمین به طور نمادین به متقاضیان واجد شرایط جهت ساخت و ساز را یکی دیگر از برنامه های این نهاد در طول دهه حساب ۱۰۰ امام عنوان نمود.

