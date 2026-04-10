آغاز ساعات کاری جدید و حضور ۱۰۰ درصدی کارکنان دستگاههای اجرایی فارس از ۲۲ فروردین
معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس اعلام کرد که از روز شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵، تمامی دستگاههای اجرایی این استان با حضور کامل و ۱۰۰ درصدی کارکنان فعالیت خود را از سر میگیرند.
به گزارش ایلنا، بر اساس این ابلاغیه و با موافقت استاندار فارس، محدودیتهای پیشین مربوط به حضور نوبتی لغو شده و ارائه خدمات به شهروندان با حداکثر ظرفیت نیروی انسانی انجام خواهد شد.
طبق اعلام رسمی، ساعت کاری دستگاههای اجرایی از ساعت ۸ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۴ ادامه دارد.
همچنین در چارچوب سیاستهای حمایتی از خانواده، مادران دارای فرزند شش سال و کمتر یا دارای دانشآموز ابتدایی میتوانند وظایف خود را به صورت دورکاری انجام دهند.
نظارت بر اجرای صحیح این بخشنامه و مدیریت بهینۀ نیروی انسانی بر عهدۀ بالاترین مقام هر دستگاه گذاشته شده است.