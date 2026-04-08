رئیس اتحادیه زنبورداران استان خبر داد:
پیشبینی سال پربازده برای تولید عسل استان مرکزی / تولید سالانه 1100 تا 1200 کیلوگرم عسل در استان
رئیس اتحادیه زنبورداران استان مرکزی گفت: با سرد شدن دوباره هوا پس از یک دوره گرمای زودرس و تأخیر در شکوفهدهی درختان، فعالیت زنبورها در این استان دیرتر از معمول آغاز شده است. با توجه به بارندگیهای اخیر پیشبینی میشود سال خوب و پربازدهای برای تولید عسل استان رقم زده شود.
به گزارش ایلنا، منوچهر کریمی افزود: ظرفیت کندوهای عسل فعال در سطح استان مرکزی 130 هزار تا 135 هزار کندو است. در این حوزه حدود 700 تا 800 نفر به صورت مستقیم و نزدیک به 1500 نفر به صورت غیرمستقیم در بخش زنبورداری، تولید عسل و فرآوردههای مرتبط این محصول فعالیت دارند.
وی به میزان تولید عسل استان اشاره کرده و ادامه داد: میزان متوسط تولید سالانه عسل در استان مرکزی بین 1100 تا 1200 کیلوگرم ثبت شده است. با توجه به بارندگیهای اخیر و در صورت مساعد بودن سایر شرایط پیشبینی میشود در سال جاری تولید عسل استان مرکزی در سطح قابل قبولی باشد.
رئیس اتحادیه زنبورداران استان مرکزی به اهمیت همکاری در تأمین نهاده برای زنبورداران اشاره کرده و اظهار داشت: تأمین نهادههای مورد نیاز از جمله شکر نیز با پیگیریهای انجام شده بدون مشکل اجرایی شده است. اما تا حدودی کمبود شکر به عنوان نهاده تولید عسل در سطح استان مرکزی وجود داشت.
کریمی به برگزاری دورههای آموزشی اشاره داشته و تصریح کرد: در بازه زمانی یک سال گذشته دورههای آموزشی تخصصی برای ارتقاء توان زنبورداران این استان در بخش تولید مشتقات زنبور عسل برگزار شده است. افزایش تولید ژل رویال به 80 کیلوگرم از نتایج برگزاری این دورههای آموزشی تخصصی است.
وی همچنین به برگزاری کلاسهای آموزشی برای افراد علاقهمند به حرفه زنبورداری اشاره کرده و بیان داشت: دورهها و کلاسهای آموزشی ویژه افراد مبتدی و علاقهمند به حرفه زنبورداری نیز سال گذشته در سطح استان مرکزی برگزار شد و 150 نفر به جمع فعالان این بخش در این استان افزوده شدند.