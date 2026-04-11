داوود میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: این حملات که توسط رژیم صهیونیستی و با حمایت صریح آمریکا انجام شده، تنها تأسیسات فیزیکی را هدف قرار نداده، بلکه مستقیماً امنیت شغلی و معیشت میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان را نشانه رفته است. کارگران و خانواده‌های آنان نخستین و اصلی‌ترین قربانیان حمله به زیرساخت‌های حوزه کار و اشتغال هستند. چرا که هرگونه وقفه در خطوط تولید و آسیب به ماشین‌آلات، مستقیماً منجر به تهدید معیشت و ایجاد بیکاری گسترده در جامعه می‌شود.

وی به گستردگی این حملات در استان‌های مختلف کشور اشاره کرده و ادامه داد: گزارش‌های واصله حکایت از خسارات گسترده به واحدهای تولیدی و کارگاه‌های کوچک دارد که متأسفانه موجب شهادت و مجروح شدن شماری از کارگران عزیز در سنگر تولید شده است. حمله به این مراکز نقض آشکار حقوق بنیادین بشر است. حفاظت همه‌جانبه از محیط‌های تولید و کار بیش از پیش ضروری است و حفظ امنیت این مراکز یک ضرورت حیاتی برای ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور به شمار می‌رود.

نادیده گرفتن این حملات تضعیف حقوق نیروی کار در سطح بین‌المللی است

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه تشکل‌های کارگری جهان را به شکستن سکوت خود در برابر این جنایات دعوت کرده و در این خصوص اظهار داشت: از اتحادیه‌ها و سندیکاهای کار و کارگری سراسر جهان انتظار می‌رود نسبت به هدف قرار گرفتن محل کار هم‌صنفان خود، واکنش نشان دهند. چرا که نادیده گرفتن این حملات، به معنای تضعیف حقوق نیروی کار در سطح بین‌المللی است. این انتظار وجود دارد که مجامع بین‌المللی حوزه کار نسبت به این حملات واکنش نشان دهند.

میرزایی از نهادهای حقوقی بین‌المللی مطالبه و انتظارات جدی داشته و در این رابطه تصریح کرد: سازمان بین‌المللی کار (ILO) باید به عنوان متولی اصلی حقوق کارگران، موضع صریحی در قبال حمله به زیرساخت‌های اقتصادی ایران اتخاذ کرده و از تمامی ظرفیت‌های خود برای محکومیت این اقدامات استفاده کند. مجامع بین‌المللی حوزه کار از مهمترین نهادهایی هستند که باید نسبت به این حملات تروریستی و ضد حقوق بشری در محیط‌های کاری و کارگری واکنش صریح خود را اعلام کنند.

وی با اعلام همبستگی کامل کارگران، کارفرمایان و مهندسان سراسر کشور در برابر حملات ددمنشانه دشمنان آمریکایی و رژیم صهیونیستی در واحدهای تولیدی و صنعتی، بیان داشت: جامعه کارگری ایران به‌رغم تمامی فشارها و تهدیدات، با اقتدار در کنار یکدیگر برای حفظ چرخ تولید و آینده کشور ایستاده است. این‌گونه اقدامات بزدلانه دشمنان، نه تنها خللی در اراده آنان ایجاد نخواهد کرد، بلکه قدرتمندتر از گذشته به کار و تلاش می‌پردازند و سنگر کار و تولید را در شرایط جنگی حفظ خواهند کرد.

چشم‌پوشی جامعه کارگری از مشکلات در شرایط جنگی

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه تأکید کرد: در شرایط جنگی کنونی که کشور از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر کشور تحمیل شده، جامعه کارگری به‌رغم تمامی مشکلات عدیده‌ای که دارند، از مشکلات و مطالبات خود چشم‌پوشی کرده‌اند. جامعه کار و تولید شش‌دانگ حواس خود را به سنگرهای تولید معطوف کرده و چرخ اقتصاد را به سرعت می‌چرخانند و نخواهند گذاشت تا اقتصاد کشور لحظه‌ای دچار چالش شود. این مهمترین پیام در برابر حملات ددمنشانه دشمنان است.

میرزایی با تأکید بر اینکه انتظار می‌رود جامعه کارگری شرایط فعلی کشور را در نظر بگیرند، ابراز داشت: امروز شرایط کشور خواسته و یا ناخواسته به سمت‌وسوی جنگ رفته و این شرایط به‌رغم میل باطنی، به کشور تحمیل شده و در موقعیت اضطرار قرار گرفته است. در این شرایط امکان اینکه کارخانه‌ای و یا یک واحد تولیدی بالاجبار و یا با اتفاق خاصی منجر به تعطیلی شود و حتی حقوق و دستمزدها با تأخیر پرداخت شود، وجود دارد. بر این اساس در شرایط فعلی کارگران باید صبوری به خرج دهند.

وی اضافه کرد: جامعه کارگری از ابتدای انقلاب، همواره نشان دادند که پای کشور ایستاده‌اند. در این راستا کارگران به همان میزان که تاکنون از کشور پیشتیبانی داشتند، قطعاً از این پس نیز به همان میزان پشتیبان وطن خود خواهند بود و در تمامی مراحل میهن خود را همراهی خواهند کرد. جامعه کار و تولید همواره در فرایندهای دفاع از کشور سهیم است و بر این اساس همچنان که در سنگر تولید و صنعت مشغول فعالیت هستند، در کنار سایر اقشار مختلف کشور پای منافع کشور نیز خواهند بود.

جامعه کار و تولید کشور شجاع‌تر و قوی‌تر از همیشه خواهند ایستاد

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه به حضور کارگران در کنار نیروهای مسلح کشور تأکید کرده و در این خصوص گفت: در شرایط کنونی که کشور مجدداً درگیر یک جنگ تحمیلی و ناخواسته شده است، قشر کارگری برای دفاع از خاک کشور و میهن خود ذره‌ای تردید به دل راه نمی‌دهند و ترس و واهمه‌ای از نبرد ندارند. جامعه کار و تولید کشور شجاع‌تر و قوی‌تر از همیشه در کنار تمامی نیروهای مسلح و رزمندگان کشور خواهند ایستاد و از کشور ایران و میهن خود جانانه دفاع خواهند کرد.

میرزایی با اشاره به اینکه جامعه کار و تولید و اقشار مختلف کارگری در هر شرایطی آماده حضور در عرصه‌های مختلف خواهند بود، افزود: این آمادگی وجود دارد که کارگران هر آنچه مسئولین صلاح بدانند را اجرایی کنند. در این راستا اگر نیاز باشد کارگران در سنگرهای تولیدی و صنعتی قرار گیرند و در سنگرهای اقتصادی فعالیت داشته باشند و یا اینکه دست از کار بکشند و در جبهه‌های نبرد علیه دشمنان ظالم و خون‌خوار صف‌آرایی کنند و در کنار نیروهای مسلح و رزمندگان باشند، آماده خواهند بود.

وی بر تداوم فعالیت‌های جامعه کارگری در دفاع از کشور همانند گذشته تأکید کرده و ادامه داد: امروز هم قشر کارگری همانند گذشته و شجاع‌تر و پرطراوت‌تر از روزگار پیشین در کنار تمامی نیروهای مسلح کشور، قرار خواهند گرفت و قطعاً به دل خود ذره‌ای تردید راه نخواهند داد. در این رابطه انتظار می‌رود جامعه کارگری از گذشتگان و پیشکسوتان خود در 8 سال دفاع مقدس و حتی جنگ 12 روزه درس بگیرند و آنها را الگوی خود قرار دهند و شجاعانه روی جامعه کارگری و ملت ایران را سفید کنند.

آمادگی کارگران برای دفاع از کشور فارغ از هرگونه گله‌گذاری

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه اظهار داشت: کارگران با وحدت و انسجام، فارغ از هرگونه گله‌گذاری در رابطه با حقوق و دستمزد، معیشت و دیگر گرفتاری‌ها، دوشادوش تمامی رزمندگان و نیروهای مسلح کشور، آماده مبارزه و دفاع از کیان کشور ایران و خاک و ناموس خود هستند و کوتاه نخواهند آمد. جامعه کارگری چه در 8 سال دفاع مقدس و چه در جنگ 12 روزه و در کنار سایر رزمندگان و نیروهای مسلح کشور، پابه‌پای آنها ایثار کرده و شهدای بسیاری را تقدیم کشور کردند.

