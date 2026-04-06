به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، آرمان امین‌بخش روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به پیشرفت نزدیک به ۸۰ درصدی این پروژه افزود: همزمان با اجرای نماکاری بیرونی و نازک‌کاری داخلی، عملیات نصب درب و پنجره‌های سنتی و چوبی عمارت نیز آغاز شده و کارهای گچ‌بری داخلی و اجرای سرستون‌ها ادامه دارد.

وی اظهار کرد: علاوه بر عملیات نماکاری، کف‌سازی مسیر منتهی به ضلع جنوبی عمارت در مساحتی حدود ۲۰ هزار متر مربع به پایان رسیده و احداث آبنما در دو ضلع این مجموعه نیز در حال اجرا است.

شهردار منطقه ۳ تبریز با بیان اینکه عمارت کلاه‌فرنگی یکی از پروژه‌های مهم فرهنگی این منطقه برای بازآفرینی هویت تاریخی شهر است، گفت: این پروژه در محدوده مجموعه فرهنگی پارک باغشمال اجرا می‌شود و پیش‌بینی می‌شود در اردیبهشت ماه به بهره‌برداری برسد.

