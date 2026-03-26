۳۲۰ کیلومتر از محورهای چهارمحال و بختیاری برف روبی شد
معاون راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری، از توزیع ۷ تن شن و نمک، انجام برفروبی در ۳۲۰ کیلومتر از راههای استان، ۲۲ مورد ریزشبرداری در نقاط حادثهخیز و امدادرسانی به ۴۰ دستگاه خودروی گرفتار در شبانهروز گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا، امین قوامی اظهار کرد: همکاران ما در راهداری با تلاش شبانهروزی، خدمات گستردهای را در محورهای مواصلاتی استان بهویژه در مناطق کوهستانی و برفگیر ارائه کردند.
وی با اشاره به میزان اقدامات صورتگرفته افزود: در این مدت، ۷ تن انواع مواد شن و نمک برای مقابله با یخزدگی و تأمین ایمنی تردد در راه های استان پخش شده است.
قوامی بیان کرد:همچنین عملیات برفروبی در سطح ۳۲۰ کیلومتر از محورهای اصلی و فرعی انجام گرفت که نقش مهمی در بازگشایی مسیرها و تسهیل عبور و مرور داشت.
معاون راهداری استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه تیم های راهداری در نقاط پرخطر به صورت مستمر حضور دارند، تصریح کرد: طی شبانهروز گذشته، عملیات ریزشبرداری در ۱۰ نقطه و به تعداد ۲۲ مرتبه انجام شد که خوشبختانه با اقدام بهموقع، هیچگونه مشکل خاصی در این زمینه ایجاد نشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین در حوزه امداد و نجات، ۴۰ دستگاه خودروی گرفتار در برف و یخبندان با کمک راهداران و تجهیزات راهداری از وضعیت بحران خارج شدند و راهداران همچنان با آمادگی کامل در خدمت هموطنان هستند.