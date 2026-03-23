خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی در بندر کنگ هدف حمله پهپادی دشمن قرار گرفت
کد خبر : 1764599
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار بندر لنگه از هدف قرار گرفتن یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی در بندر کنگ از توابع این شهرستان خبر داد و گفت: منشأ حمله، پهپادهای آمریکایی و صهیونیستی بود.

به گزارش ایلنا، فواد مرادزاده شامگاه یکشنبه اظهار کرد: این حمله پهپادی عصر امروز و به یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی بندر کنگ در منطقه کوهین صورت گرفته است.

وی یادآور شد: خودروی آتش‌نشانی مورد هدف قرار گرفته در حین انجام مأموریت امدادی بود که در این حمله یک آتش‌نشان زخمی شد که هم‌اکنون تحت مداوا قرار دارد.

مرادزاده این اقدام را «غیرانسانی و مغایر با همه اصول بین‌المللی» توصیف کرد و افزود: براساس بررسی‌های اولیه و گزارش‌های دریافتی، این حمله توسط پهپادهای آمریکایی و صهیونیستی انجام گرفته است.

وی با قدردانی از تلاش نیروهای آتش‌نشانی و امدادی، خاطرنشان کرد: اجازه نخواهیم داد چنین اقدامات خصمانه‌ای، خللی در خدمت‌رسانی به مردم و انجام مأموریت‌های امدادی ایجاد کند.

بندر کنگ در فاصله ۱۸۶ کیلومتری مرکز استان هرمزگان واقع شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار