به گزارش ایلنا، فواد مرادزاده شامگاه یکشنبه اظهار کرد: این حمله پهپادی عصر امروز و به یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی بندر کنگ در منطقه کوهین صورت گرفته است.

وی یادآور شد: خودروی آتش‌نشانی مورد هدف قرار گرفته در حین انجام مأموریت امدادی بود که در این حمله یک آتش‌نشان زخمی شد که هم‌اکنون تحت مداوا قرار دارد.

مرادزاده این اقدام را «غیرانسانی و مغایر با همه اصول بین‌المللی» توصیف کرد و افزود: براساس بررسی‌های اولیه و گزارش‌های دریافتی، این حمله توسط پهپادهای آمریکایی و صهیونیستی انجام گرفته است.

وی با قدردانی از تلاش نیروهای آتش‌نشانی و امدادی، خاطرنشان کرد: اجازه نخواهیم داد چنین اقدامات خصمانه‌ای، خللی در خدمت‌رسانی به مردم و انجام مأموریت‌های امدادی ایجاد کند.

بندر کنگ در فاصله ۱۸۶ کیلومتری مرکز استان هرمزگان واقع شده است.

