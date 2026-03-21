حمله آمریکایی صهیونی به 2 اسکله مسافری و صیادی بوشهر

به گزارش ایلنا از بوشهر در پی ادامه حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران اسلامی صبح امروز 2 اسکله مسافری و صیادی مورد هدف قرار گرفت.

بر اساس اطلاعات اولیه، اسکله مسافری والفجر بوشهر مورد هدف حملات دشمن آمریکایی صیهونی قرار گرفت و باعث وارد شدن خسارات به تأسیسات و شناورهای مسافری این اسکله شد.

همزمان با این حمله اسکله صیادی جفره بوشهر مورد اصابت قرار داد و بخشی از تجهیزات صیادی و محل پهلوگیری قایق‌ها دچار آسیب شد و برخی شناورها تخریب شد.

بر اساس این گزارش شدت انفجارها باعث ایجاد دود گسترده در مناطق ساحلی شهر بوشهر شد و نیروهای امدادی، آتش‌نشانی اقدامات لازم را انجام دادند.

