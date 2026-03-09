پیامها و بیانیههای تشکلها و ارگانهای مختلف آذربایجان شرقی در خصوص انتخاب رهبر انقلاب
تشکلها و ارگانهای مختلف آذربایجان شرقی پس از اعلام خبر انتخاب رهبری از سوی مجلس خبرگان رهبری بیانیه و پیام صادر کردند.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی،
بیانیه مجمع نمایندگان استان آذربایجانشرقی به شرح زیر است:
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم(نساء آیه 59)
ضمن تسلیت شهادت پرافتخار رهبر حکیم و فرزانه انقلاب، آیت الله العظمی امام خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه) بعد از ۳۷ سال رهبری مقتدرانه، حکیمانه، مدبرانه و داهیانهی آن امام بزرگوار، و با ایمان و اعتماد کامل به تحقق وعده های الهی، انتخاب میمون و مبارک حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی با رای آگاهانه و هوشمندانه نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری را که نویدبخش دورهای جدید از عزت، اقتدار، سرافرازی و پیشرفت و توسعهی جامعهی اسلامی ایران است را تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
از درگاه حی سبحان مسئلت میداریم این انتخاب ارزشمند را که تجلی خواست خداوند متعال و اراده ملت در حاکمیت جامعه ای اسلامی است در پناه قدرت لایزال خود از بلایا مصون داشته و توفیق هر چه بیشتر و بهتر در راستای خدمت به جامعه اسلامی، مردم شریف ایران عزیز و جامعه مسلمانان و شیعیان جهان اسلام را نصیبشان فرماید.
بدینوسیه مراتب بیعت و تبعیت خود را با زعیم جوان و اعلم جامعه اسلامی ایران و منتخب مجلس خبرگان رهبری اظهار داشته و اعلام می داریم تمامی توان خود را در کنار سایر مسئولین دلسوز، خدوم و تلاشگر ایران اسلامی در راستای اطاعت از منویات حکیمانه آن مقام بزرگوار و اعتلا، توسعه و پیشرفت ایران اسلامی به کار خواهیم بست که بیعت با چون اویی که پرورش یافته دامان رهبر شهیدمان و میراثدار واقعی تدابیر و تجارب حکیمانه و ارزشمند آن امام همام است خواهد توانست سختی این مسیر را بر امت اسلامی آسان گرداند.
با تقدیم احترم، مجمع نمایندگان استان آذربایجانشرقی"
"تشکل های رسانه ای استان آذربایجان شرقی نیز با صدور بیانیهای تاکید کردند:
در این برهه حساس ضمن حفظ وحدت، همدلی و انسجام ملی پیرامون محور قانون و رهبر معظم انقلاب اسلامی اصلیترین راهبرد برای دفاع از تمامیت ارضی کشور بوده و پیوند ناگسستنی ملت با آرمانهای ملی ضامن عبور از گردنههای دشوار است.
متن بیانیه تشکلهای رسانهای استان به شرح زیر است:
"یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم(سوره نساء، آیه ۵۹)
همزمان با لیالی قدر و پس از گذشت شبها و روزهای سختی که با اقدام تروریستی آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش صهیونی در تجاوز به سرزمین ایران اسلامی و به شهادت رساندن ، سید و سالار شهیدان انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام سیدعلی خامنهای(رضوان الله تعالی علیه) به سوگ نشستهایم، تصمیم متقن و دقیق و انقلابی نمایندگان معزز و محترم مجلس خبرگان رهبری در انتخاب حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنهای(حفظه الله) مرهمی شد بر ضایعه سنگین از دست دادن امام شهیدمان و دل ملت رشید و انقلابی ایران اسلامی را آرامش و امید بخشید.
تشکل های رسانه ای استان آذربایجان شرقی ، مراتب قدردانی و سپاس خود را از تصمیم خردمندانه و مدبرانه مجلس محترم خبرگان در انتخاب شایسته حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای به مقام رهبری اعلام نموده و با تبریک این انتخاب تاریخی به ملت شریف ایران، جامعه رسانهای کشور، فعالان رسانه و سربازان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در استان آذربایجان شرقی و همه دلسوزان انقلاب اسلامی، ابراز میدارد این اقدام به موقع، زمینه تقویت انسجام ملی، ثبات کشور و ایجاد آرامش و امید در قلوب مردم بخصوص نسل آینده این سرزمین را فراهم میسازد.
تشکل های رسانه ای استان آذربایجان شرقی نیز در این برهه حساس ضمن حفظ وحدت، همدلی و انسجام ملی پیرامون محور قانون و رهبر معظم انقلاب اسلامی را اصلیترین راهبرد برای دفاع از تمامیت ارضی کشور دانسته و پیوند ناگسستنی ملت با آرمانهای ملی را ضامن عبور از گردنههای دشوار میداند.
در پایان جامعه رسانهای استان آذربایجان شرقی ضمن بیعت با مقام معظم رهبری آمادگی خود را برای حرکت در مسیر منویات رهبر جدید انقلاب اسلامی و اعتلای نام ایران قهرمان در تمامی عرصهها بخصوص عرصه رسانه و خبر اعلام مینماید.
از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات و تأییدات الهی برای معظمله و سربلندی روزافزون جمهوری اسلامی ایران را مسئلت داریم.
انجمن صنفی روزنامه نگاران آذربایجان شرقی
انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه های سراسری آذربایجان شرقی
خانه مطبوعات و رسانه های آذربایجان شرقی"
پیام تبریک فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی /انتخاب سومین ولی فقیه زمان و رهبر جمهوری اسلامی ایران
محضر مبارک
رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیتالله امام سیدمجتبی حسینی خامنه ای دامت برکاته
سلام علیکم
"یومئذ یفرح المؤمنون بنصرالله
با عرض تسلیت ایام شهادت مولای متقیان امیرالمؤمنین علی (ع) و شهادت قائد امت، حضرت آیتاللهالعظمی شهید امام خامنه ای عزیز که هنوز دلهای همه ما داغدار آن وجود شریف است
با ابراز ادب و ارادت، انتخاب شایسته حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه ای دامت برکاته را به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی به محضر مبارک حضرت ولیعصر( عج)، ملت بزرگ ایران و آزادگان جهان تبریک و تهنیت عرض نموده، مراتب بیعت خالصانه و تا پای جان را با فرمانده معظم کل قوا اعلام و تأکید مینمائیم که همچون دوران رهبری امام امت و قائد شهید ،گوش به فرمان و آماده اجرای فرامین و منویات صادره معظم له خواهیم بود.
از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات، مزید تأییدات، عزت و سلامتی آن مقام معظم را در هدایت امت اسلامی و پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی مسئلت دارم.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی
سرتیپ دوم ستاد علی محمدی"
بیانیه خانه احزاب آذربایجان شرقی
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنکُمْ
پس از گذشت قریب به ۱۰ روز از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به میهن عزیز اسلامی که منجر به شهادت رهبر عزیز و گرانقدر انقلاب اسلامی، فرماندهان بلند پایه نظامی و انتظامی و قریب به ۱۵۰۰ نفر از مردم مظلوم بویژه زنان و کودکان بی دفاع شده است، مقاومت جانانه نیروهای مسلح و ضربات دردناک وارد شده به دشمن موجبات قوت قلب و طمانینه خاطر مردم نجیب وشریف سراسر کشور بویژه استان سربلند آذربایجان شرقی را فراهم آورده است.
حمایت همه جانبه و حضور میدانی اقشار مختلف مردم از نظام و تمامیت ارضی در طی این مدت پایه های امنیت و اقتدار ملی را تحکیم بخشید و امید به نصرت الهی و پیروزی نهایی را در دل تمام آزادی خواهان جهان زنده کرد.
حسن تدبیر شورای موقت رهبری در طی این دوران و انتخاب مقتدرانه و هوشمندانه خبرگان رهبری در تعیین "حضرت آیت الله سیّد مجتبی حسینی خامنه ای" بعنوان رهبر جدید ایران اسلامی، نشان داد نظام برآمده از انقلاب شکوهمند اسلامی با اقتدار و هوشیاری مثال زدنی در اعمال حاکمیت ملی و صیانت از تمامیت ارضی و دفع پشیمان کننده تجاوز استکبار جهانی تردید نخواهد کرد.
خانه احزاب استان آذربایجان شرقی ضمن تقدیر از حضور حماسی مردم و جان فشانی نیروهای مسلح، این انتخاب روحیه بخش و امیدآفرین را به ساحت حضرت ولی عصر(عج) و مردم شهیدپرور استان تبریک و تهنیت گفته و با تمام وجود التزام خود را به فرامین رهبر سوم انقلاب "حضرت آیت الله سیّد مجتبی حسینی خامنه ای" (دامه برکاته) ابراز می دارد.
وَ مِن الله التُوفیق
"خانه احزاب آذربایجان شرقی"
بیانیه هیأت رئیسه و روسای استانی دانشگاه پیامنور و بیعت با حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران
" «یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم»
"سوره نساء آیه ۵۹"
"در ساعات ملکوتی شبهای قدر، در حالی که قلوب مؤمنان عزادار امیر مومنان وصی رسول الله، علی بن ابی طالب (ع) و داغدار شهادت مظلومانه پیشوای امت، حضرت آیتالله العظمی سید علی خامنهای (رضوانالله تعالی علیه) و فرماندهان و هموطنان عزیز در تهاجم آمریکایی - صهیونیستی علیه کیان ایران اسلامی است؛ انتخاب شایسته آیتالله مجتبی حسینی خامنهای به عنوان ولیفقیه و رهبر جدید انقلاب اسلامی از سوی مجلس خبرگان رهبری، جانی دوباره در کالبد امت سرافراز ایران دمید.
این انتخاب آگاهانه که نشان از تداوم مسیر نورانی ولایت و فقاهت دارد، در برههای از تاریخ ایران رقم خورد که کشورمان در شرایط حساس جنگ تحمیلی و تحریم های ظالمانه قراردارد.
شخصیت والای ایشان که آراسته به علم، تقوا، بصیرت و تجربههای گرانسنگ در عرصههای استراتژیک نظام است، به مدد الهی و در کنار قدرت انسجام ملت غیور ایران، ضامن عبور مقتدرانه ایران اسلامی از گردنههای سخت و مهار فتنه ها و پیروزی نهایی خواهد بود.
اعضای هیئترئیسه دانشگاه پیام نور، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر فقید و شهید انقلاب، این انتخاب شایسته را به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج)، عموم ملت شریف ایران و مسلمانان و آزادیخواهان جهان تبریک عرض مینمایند.
دانشگاه پیام نور به عنوان نهادی علمی، ضمن حمایت از انتخاب مجلس خبرگان و همراهی با مردم شریف ایران، تمام توان علمی و پژوهشی خود را برای تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و امامین انقلاب(ره) برای پیشرفت ایران عزیز به کار خواهد گرفت.
امید است در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) و هدایتهای داهیانه رهبری جدید، شاهد سرافرازی بیش از پیش ایران اسلامی، عبور از سختیها و شکست نهایی متجاوزان و ایادی استکبار باشیم."
بیعت خانواده بزرگ دانشگاه صنعتی تبریز با مقام عظمای ولایت، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای
"یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم(نساء آیه 59)
در این برهه حساس ایثار و ایمان، با قلبی سرشار از امید و خرسندی، انتخاب الهی آیتالله سید مجتبی خامنهای بعنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی و نائب امام زمان(عج) را به پیشگاه ملت سرافراز ایران، جبهه مقاومت و به ویژه جامعه علمی و دانشگاهی کشورمان تبریک میگوییم.
این انتخاب الهی، گامی است در راستای پاسداشت خون شهیدان و تحقق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی؛ از درگاه خداوند منان، استعانت و مدد خواستاریم تا رهبر معظم انقلاب، با بصیرت و تدبیر خود، این کشتی سترگ انقلاب اسلامی را به سوی ساحل سعادت هدایت فرماید و پرچم را به صاحب اصلی آن، حضرت مهدی(عج) تقدیم کند.
سلامتی و طول عمر با برکت ایشان را از پیشگاه حق خواستاریم.
دانشگاه صنعتی تبریز"
بیعت بنیاد نخبگان استان آذربایجان شرقی با رهبر عظیمالشّأن انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سیّد مجتبی حسینی خامنهای (حفظهالله)
تَنَزَّلُ الْمَلَآئِکَةُ وَ الرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْرٍ
الْیَوْمَ یَئِسَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ دِینِکُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ...
سلام و تحیّات و صلوات بیپایان بر ارواح پاک شهدای اسلام و انقلاب عزیز اسلامی به ویژه روح طیّبهی امامِ شهیدِ امّتِ مظلوم امّا مقتدر اسلام حضرت آیتاللهالعظمی سیّد علی حسینی خامنهای(قدّسسرّه) و درود خاضعانه به حضور ملّت مسلمان، شهیدپَرور و شهید مَسلَک، مقاوم، بصیر، شجاع، وفادار و فهیم ایران.
همانگونه که امامِ شهیدمان فرموده بودند؛ «گاهی دل، از غم مالامال میشود، از این قبیل قضایا در زندگی انسان - چه زندگی فردی، چه زندگی اجتماعی- اما عزم و اراده باید راسخ بماند، گام باید محکم برداشته بشود. غمهایی هست که کوهها را میشکند ولی انسان مؤمن را نمیتواند بشکند. راه را باید ادامه داد...» به واقع در این روزها قلوب مؤمنین و آزادگان عالم مملوء از اندوه و غمی سنگین شد که در تفسیر آن، واژگان قاصرند و بیانها عاجز!
پس از موج شرارتها و فتنهانگیزیهای توأمان با جنایات وحشیانهی جنگی توسط جبهه کفر و شیطانی، مجلس انقلابی و متدیّن خبرگان با شجاعت و بصیرتی که نشأت گرفته از مکتب اهل بیت علیهم السلام است، بار دیگر با انتخاب، تعیین و معرّفی راهبر و رهبر فرزانهای از سلالهی پاک سادات و شهدا، نور امید، نشاط، قوّت قلب و حرکتِ رو به جلو را در دل امّت داغدار ایران و جهان روشن کردند.
این انتخاب شایسته که یقیناً با عنایات خاصّهی حضرت ولیعصر (عجّ) صورت گرفته است، رایحهی بهشتی و حصینهی امن خیمهی ولایت داشته و قطعاً برکات و آثار خیر آن متّصل به دعای دیرینهی جامعهی تشیّع برای فرج و ظهور حضرت حجّت (عجّ) خواهد بود...
بنیاد نخبگان استان آذربایجان شرقی ضمن اعلام خرسندی و مباهات از آغاز زعامت و رهبری خامنهای ثانی؛ حضرت آیتاللهالعظمی سیّد مجتبی حسینی خامنهای، دست بیعت خود را با سوّمین امام امّت به محکمی میفشارد و با اتّکاء به میثاق و آرمانهای ناب انقلاب اسلامی که یادگار امامین فقید و شهید انقلاب میباشد، بر این بیعت، استوار و وفادار مانده و در انجام وظایف خود در حوزهی جامعهی نخبگان استان، تلاش برای توسعهی دانشهای بنیادی و حمایت از صاحبان ابداع و نوآوری، تفکّر و باروری علم و فناوری، ذرّهای دریغ نخواهد کرد؛ إنشاءالله.
برای رهبر جوان و یادگار عزیز امام شهیدمان آرزوی سلامتی، توفیقات خاصّه در سکّانداری کشتی انقلاب اسلامی، عزّت روزافزون و ظفرمندی در برابر جهان کفر و نفاق و اهریمنی استکبار و صهیونیسم آرزومندیم.
وَ مِنَاللهالتّوفیق
بنیاد نخبگان استان آذربایجان شرقی
اعلام بیعت خانواده بزرگ تولید و تجارت آذربایجان شرقی با سومین رهبر انقلاب اسلامی
خانواده بزرگ تولید و تجارت آذربایجان شرقی شامل همه ارکان بخش دولتی و خصوصی وزارت صنعت، معدن و تجارت در استان، با صدور پیامی با حضرت آیت اله سید مجتبی حسینی خامنه ای به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی بیعت نمودند.
"متن پیام بدین شرح است:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنکُمْ
ملت شریف ایران اسلامی در یکی از مهمترین صعودهای خود به سمت قله سربلندی و افتخار، با بصیرت مثال زدنی و انسجام ملی، حرکت خروشان خود را در سایه ولایت مداری طی می کنند.
در این مسیر، با قلبی آکنده از اندوه برای فقدان عالم مجاهد و رهبر فرزانه شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدّ ظله العالی)، رجای واثق به استمرار مسیر نورانی انقلاب اسلامی در مبارزه با ظلم و استعمار، با انتخاب فقیه عالیقدر، اندیشمند جوان و آگاه به مسائل زمان، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای از سوی مجلس خبرگان رهبری با اکثریت آرا را به محضر ملت بزرگ ایران، امت اسلامی و تمامی آزادگان جهان تبریک و تهنیت عرض مینماید.
خانواده بزرگ تولید و تجارت آذربایجان شرقی دوشادوش همه گروه ها و اقشار آذربایجان شهیدپرور و ایران قهرمان، ضمن اعلام احترام، ارادت و تبعیت از رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای، از درگاه خداوند متعال دوام عزت، اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی را مسئلت نموده و تأکید میکند که پرچم خدمت خالصانه و خاضعانه، همچنان با قدرت در سراسر میهن اسلامی برافراشته خواهد ماند.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته
اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی / اتاق بازرگانی، صنایع و معدن و کشاورزی تبریز / شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی / اتاق اصناف کلانشهر تبریز / خانه صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی / نظام مهندسی معدن آذربایجان شرقی / اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمالغرب / خانه معدن آذربایجان شرقی / شرکت نمایشگاه های بین المللی تبریز / سرپرستی بانک صنعت و معدن استان"
بیانیه اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در پی انتخاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی
در این روزهای سرنوشتساز که کشور عزیزمان ایران در آزمون پیروزی حق علیه باطل، مورد آزمایش قرار گرفته و دلهایمان داغدار شهادت قائد امت بود، انتخاب و معرفی حضرت آیت الله مجتبی خامنهای به عنوان رهبر انقلاب با تدبیر و انتخاب شایسته و به جای مجلس خبرگان رهبری، احساسات و دلهای جریحهدارمان را التیام بخشید.
انتخاب بهترین گزینه و رهبری دیگر از سلاله پاک رسول خدا برای رهبری به عنوان سومین علمدار پرچم جمهوری اسلامی ایران، در بهترین روز خدا، صبح نوزدهم ماه پر فیض و برکت رمضان و شب ضربت خوردن امیرالمومنین علی علیهالسلام، حرکتی هوشمندانه بود که شیرینی شبزندهداری و احیای مومنان را با شیرینی، این خبر، پیوند زد و دل مردم ایران را شاد کرد.
پرچم انقلاب اسلامی پس از هدایتها و رهبری داهیانه آن فرزانگان حکیم، امام خمینی (ره) و امام خامنهای (قدس الله نفسه الزکیة) و بعد از ۴۷ سال بلوغ و پختگی به دست سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران رسید تا ثمره شیرین آن را که با خون هزاران هزار شهید فرزانه و جان بر کف به ثمر نشسته، به چشم خود به نظاره نشسته و شاهد استقلال و آزادی برای ملت شریف ایران و به معنای واقعی کلمه باشیم.
دستگاه تعلیم و تربیت استان آذربایجان شرقی، ضمن تبریک این انتصاب شایسته و به جا، ضمن تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل و امام شهید، آرزوی سربلندی، آبادانی و توسعه بیش از پیش کشور پرآوازه ایران اسلامی را دارد و امید است؛ به پشتوانه و تبعیت از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای(مدظله العالی) و پایمردی نیروهای مسلح و مردم غیور ایران، نام این کشور پرآوازه که همه جا صحبت از آن است، همواره در سپهر جهان، طنینانداز شود.
بیعت پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی، با رهبر معظم انقلاب، آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای
پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی ضمن ادای احترام به مناسبت شهادت قائد امت اسلامی، حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای (قدس الله نفسهالزکیه)، انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای به عنوان سومین علمدار جمهوری اسلامی ایران را که بر اساس اصول قانون اساسی و با تصمیم مجلس خبرگان رهبری صورت گرفت، به محضر معظم له و ملت بزرگ ایران تبریک عرض می نماید.
در دنیای امروز، علم و فناوری مهم ترین ابزار برای پیشرفت و سربلندی کشور است، به ویژه در شرایطی که دشمنان با تحریم ها و تهدیدات مختلف سعی در عقب ماندگی ما دارند تکیه بر جوانان و توانمندی های داخلی تنها راه پیشرفت در این مسیر است. شرکت های فناور و دانش بنیان پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی با بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و فناوری و با همت و تلاش بی وقفه آماده اند تا در عرصه های مختلف نقش آفرینی کنند و به تحقق اهداف انقلاب اسلامی کمک نمایند.
پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی ضمن میثاق با آرمانهای امامین انقلاب اسلامی، با حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی) به عنوان فقیه جامع الشرایط، عادل، زمانشناس، سیاستمدار، عالم عامل، زاهد، با تقوا ، مدیر و مدبر اعلام بیعت نموده و ما اطمینان داریم که با رهبری خردمندانه ایشان و با تکیه بر ایمان و دانش می توانیم بر تمامی موانع غلبه کنیم و ایران اسلامی را به جایگاه واقعی خود در حوزه علم و فناوری در جهان برسانیم.
بیانیه اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجانشرقی در پی اعلام خبر انتخاب آیت الله سیدمجتبی خامنهای به رهبری انقلاب
انتخاب شایسته حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی از سوی مجلس خبرگان رهبری، جلوهای از تداوم حکمت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و ایثارگران و مسئولان وکارکنان اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجانشرقی، این انتخاب مبارک را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران تبریک عرض مینمایند.
جامعه ایثارگری استان با تأسی از آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و خون پاک شهیدان، بار دیگر با ولایت فقیه تجدید بیعت نموده و حمایت و تبعیت کامل خود را از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اعلام میدارد.
بیتردید خانواده بزرگ ایثارگران همچون گذشته در پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی، حفظ وحدت ملی و صیانت از عزت و استقلال ایران اسلامی، در کنار ولایت فقیه استوار خواهد ایستاد.
بیانیه «شورای هماهنگی کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان»
«یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا أَطیعُوا اللَّهَ وَأَطیعُوا الرَّسولَ وَأُولِی الأَمرِ مِنکُم»
«ای کسانی که ایمان آوردهاید، از خدا اطاعت کنید و از رسول و اولوالامر خویش فرمان برید»
النساء/آیه ۵۹
حمد و سپاس خداوند متعال را که دوباره با عنایات و الطاف خود، بندگان خود را از گزند دشمنان و فتنههای آنان محفوظ داشت.
انتخاب شایسته و بهجای حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی)
توسط مجلس خبرگان رهبری را به جامعۀ علمی، دانشمندان و پژوهشگران دانشگاهی، تبریک و تهنیت عرض مینماییم.
از تمامی نمایندگان ملت شریف ایران در مجلس خبرگان رهبری، نهایت تقدیر و تشکر را داریم که مطالبه مردم را شنیده و در اسرع وقت، طبق قانون اساسی عمل نموده و رهبر جدید انقلاب اسلامی ایران که ولی امر مسلمین جهان هستند را معرفی نمودند.
ما دانشجویان فعال فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، با سومین ولی فقیه انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای، رهبر جدید امت اسلامی؛ بیعت مینماییم و اعلام میداریم که تا خون در رگهایمان جاریست، دست از انقلاب و رهبری برنداشته و گوش به فرمایشات مقام معظم رهبری بدهیم.
راه امام شهید را ادامه داده و با استکبار جهانی که مصداق آن، رژیم تروریست آمریکا و رژیم منحوس و جعلی صهیونی است، مبارزه نموده و دست هر بیگانهای را از خاک کشورمان دور نماییم.
الله اکبر ، خامنهای رهبر ، مرگ بر ضد ولایت فقیه ، مرگ بر آمریکا ، مرگ بر انگلیس ، مرگ بر اسرائیل
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
بیانیه بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی و واحد تبریز
إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ
در این برههی خطیر و سرنوشتساز، تصمیمِ متقن، با بصیرت و دقیقِ مجلس محترم خبرگان ملت شریف ایران در انتخابی آگاهانه، تاریخی و متقن شخصیتی اشبه الناس به رهبر شهیدمان، حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی) را به مقام ولایت فقیه برگزید و این مرهمی آرامشبخش بر ضایعه سنگین از دست دادن مرشد و رهبر عزیزتر از جانمان شد و دل مردم ایران و مؤمنین را آرام و قلب جریحهدار ایشان را التیام بخشید. و همچنان شعار و آرمان "آذربایجان جانباز خامنه ای دن آیرلماز" میثاق ناگسستنی مردم خطه آذربایجان و دیار عاشورائیان با حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای (حفظه الله) خواهد بود.
اعضای جامعهی نخبگان بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی ضمن تبریک این انتخاب مبارک به ملت سرافراز ایران و جامعه علمی و دانشگاهی استان اعلام می دارد بنابر وظیفه و فریضه واجب قطعی، شرعی و ملی خود را در تبعیت از ولیّ فقیه حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظه الله) می داند تا ان شالله با تلاش شبانهروزی در مسیر قلّههای علم و فناوری، برای دستیابی به تفوّق و مرجعیت علمی به منظور تقویت بیش از پیش ایران اسلامی، با انسجام و اتّحاد حول این محورٍ مستحکم و تکیهگاه قوی، قدم برداشته و مسیر امامین انقلاب را با قدرت پیش خواهیم برد و عظمت و عزت ایران اسلامی را رقم خواهیم زد.
انشاءالله سایه رهبر معظم انقلاب اسلامی مستدام باد
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته
بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی
بیعت شهردار، مدیران و کارکنان شهرداری سهند با سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای
« الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا »
انتخاب آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای با رای قاطع مجلس خبرگان بهعنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، نشان داد با ظرفیتهای قانون اساسی هیچ بنبستی در ادامه مسیر پرفراز و نشیب کشور وجود ندارد و ایران همچنان مصمم و راسخ، ایستاده و مسیر پیشروی ایرانیان، روشن و امیدبخش است.
اینک ملت پرافتخار ایران سوگ شهادت امام خامنهای را به حماسه بیعت با جانشین و خلف صالح ایشان تبدیل میکنند تا به دوست و دشمن نشان دهند مسیر پر افتخار انقلاب اسلامی به سوی قلههای پیشرفت و تعالی، با تبعیت از ولی فقیه همچون دوران امامین انقلاب دنبال خواهد شد و ایران عزیز را سربلند و پرشکوه از هرگونه آسیبی حفظ خواهند کرد.
خدای رحمان را شاکریم که در اولین شب قدر ماه مبارک رمضان، دعا و طاعات ملت مؤمن و پاک ایران اسلامی را مورد استجابت قرار داد و امام خامنهای عزیز(مدظلهالعالی) را که اشبه الناس خَلقاً و خُلقاً و منطقاً به امام شهید(رضوان الله علیه) در تمامی صفات است؛ به ولایت، امامت، حکومت و فرمانروایی بر امت و حقطلبان عالم برگزید و نعمتش را بر ما تمام کرد.
شهردار، مدیران و کارکنان شهرداری سهند ضمن اعلام بیعت و اطاعت کامل از حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، از هیچ تلاشی در راه آبادانی کشور و خدمت بی منت به مردم فروگذار نخواهد کرد و تحت زعامت معظم له نقشآفرینی فعالانه، خردمندانه و مبتکرانه در خدمت رسانی به مردم را به سرلوحه قرار خواهد داد و با تمام توان در راه اعتلای فرامین حضرت امام خمینی، حضرت امام خامنهای و رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای تلاش خواهد نمود. بحول الله تعالی و قوته
اعلام حمایت بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی از سومین رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران/ بیعت خادمان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی
«یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»
سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی ، ادارات تابعه سازمان و جامعه روستایی و عشایری و کشاورزان استان آذربایجان شرقی ضمن ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد و راه آن مجاهد بزرگ، انتخاب شایسته حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (دامت برکاته) به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران را که فقیهی متعهد و تربیت یافته سیره و مکتب امام شهید بوده اند و این انتخاب بر اساس اصول قانون اساسی و با تصمیم اکثریت اعضای مجلس خبرگان رهبری صورت گرفت، به محضر معظمله و ملت بزرگ ایران تبریک عرض مینمایند.
کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی و ادارات تابعه سازمان ، یادگاران سنگرسازان بی سنگر ، جهادگران و جامعه روستایی و عشایری و کشاورزان استان آذربایجان شرقی ضمن آرزوی علو درجات برای سیدالشهدای انقلاب اسلامی ، حضرت آیتاللهالعظمی شهید امام خامنهای (ره) ، با اعلام حمایت از رهبر معظم انقلاب ، بیعت تاریخی و ایمانی خود را با رهبر و مقتدای خود اعلام و پیروی از فرامین رهبری معظم انقلاب را بر خود واجب می دانند و همچنین بر پایبندی خود به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی، پیشرفت و توسعه کشاورزی کشور و صیانت از استقلال و اقتدار و امنیت غذایی تأکید میکنند و عزم راسخ جامعه کشاورزی استان آذربایجان شرقی را برای خدمت به مردم، توسعه کشاورزی و تحقق امنیت و اقتدار غذایی اعلام میدارند.
بیتردید بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی همچون گذشته با تلاش در سنگر امنیت غذایی در مسیر اعتلای ایران عزیز گام خواهند برداشت.
پیمان ابدی شهرِ اولینها با خورشید ولایت؛
بیانیه شورای اسلامی شهر تبریز در بیعت با حضرت آیتالله امام سید مجتبی خامنهای
رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر تبریز با صدور بیانیهای، ضمن گرامیداشت تداوم مسیر نورانی امام و رهبری، با حضرت آیتالله العظمی امام سید مجتبی خامنهای (حفظه الله تعالی) بیعت کرده و آذربایجان را همچنان سنگر استوار و بصیرِ حمایت از ولایت فقیه اعلام داشتند.
متن پیام رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر تبریز به این شرح است:
یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللَّهَ وَ أَطیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم(نساء آیه ۵۹)
وداع با رهبر شهید انقلاب که همچون پدری شریف برای این سرزمین بود گرچه سخت و جانکاه است اما انتخاب شایسته حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظه الله تعالی) از سوی مجلس خبرگان رهبری مرهمی بر غمهای مردم ایران اسلامی گردید.
بیشک شایستگیهای علمی، تقوای الهی و درایت ایشان، نویدبخش تداوم راه روشن امام راحل (ره) و استمرار تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای خواهد بود.
امروز و در گامی بلند برای تداوم عزت سرافرازانه میهن اسلامی، اعضای شورای اسلامی شهر تبریز، به نمایندگی از مردم شریف، ولایتمدار و شهیدپرور این خطه، بیعت و سرپردگی خویش را به محضر عالیقدر حضرت آیتالله امام سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) رهبر و ولیامر مسلمین جهان اعلام می نماییم.
مردمان کهنشهر ایمان و غیرت و نخستین پایتخت جهان تشیع، که به تعبیر رهبر شهید همواره در طول تاریخِ پرافتخار خود، زمان شناس، پرچمدار بصیرت، پیشرو در بیعت با ولایت و دژ مستحکم انقلاب در برابر تجاوزات خارجی بوده امروز نیز قطعاً در بیعت با ولی امر مسلمین پیشتاز خواهد شد و در مسیر سربازی ایشان از بذل جان و مال خویش کوتاهی نخواهند کرد.
رجای واثق داریم در سایه رهبری داهیانه فرزند خلف رهبر شهید حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه ای (ره) و با استعانت به اندیشههای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) پرچم استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ایران به انقلاب جهانی حضرت ولی عصر(عج) منتهی خواهد شد.
رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر تبریز