حمله هوایی رژیم صهیونیستی به کارخانه آرد حیدر آباد نقده/۳نفر شهید و ۱۰ نفر زخمی شدند

به گزارش ایلنا، امیرعباس جعفری اظهار کرد: هم اکنون تیم‌های امدادی در حال جستجو و نجات کارگران این کارخانه هستند.

وی اضافه کرد: بمباران هوایی این کارخانه در زمان فعالیت آن روی داد به همین خاطر احتمال افزایش تعداد شهدا و زخمی‌ها وجود دارد.

فرماندار نقده از رسانه‌ها خواست از انتشار شایعات و خبرهای نادرست از این حادثه خودداری کنند.

