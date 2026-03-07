حمله هوایی رژیم صهیونیستی به کارخانه آرد حیدر آباد نقده/۳نفر شهید و ۱۰ نفر زخمی شدند

فرماندار نقده گفت: در بمباران کارخانه آرد حیدرآباد این شهرستان سه نفر شهید و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش ایلنا، امیرعباس جعفری اظهار کرد: هم اکنون تیم‌های امدادی در حال جستجو و نجات کارگران این کارخانه هستند.

وی اضافه کرد: بمباران هوایی این کارخانه در زمان فعالیت آن روی داد به همین خاطر احتمال افزایش تعداد شهدا و زخمی‌ها وجود دارد.

فرماندار نقده از رسانه‌ها خواست از انتشار شایعات و خبرهای نادرست از این حادثه خودداری کنند.

 

