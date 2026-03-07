حمله هوایی رژیم صهیونیستی به کارخانه آرد حیدر آباد نقده/۳نفر شهید و ۱۰ نفر زخمی شدند
فرماندار نقده گفت: در بمباران کارخانه آرد حیدرآباد این شهرستان سه نفر شهید و ۱۰ نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش ایلنا، امیرعباس جعفری اظهار کرد: هم اکنون تیمهای امدادی در حال جستجو و نجات کارگران این کارخانه هستند.
وی اضافه کرد: بمباران هوایی این کارخانه در زمان فعالیت آن روی داد به همین خاطر احتمال افزایش تعداد شهدا و زخمیها وجود دارد.
فرماندار نقده از رسانهها خواست از انتشار شایعات و خبرهای نادرست از این حادثه خودداری کنند.