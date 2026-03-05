وضعیت پایدار و مناسب شیرخشک در داروخانه های شیراز

به گزارش ایلنا، محمدجواد خشنود در ادامه بازدیدهای شبانه از داروخانه های شیراز، با حضور در تعدادی از داروخانه ها، از نزدیک در جریان وضعیت توزیع شیرخشک و خدمت رسانی به مراجعین قرار گرفت.

وی با قدردانی از داروسازان که همیشه و در تمام بحران ها ضمن احساس مسوولیت و وظیفه شناسی، خدمت به بیماران را اولویت خود قرار داده اند، افزود: خوشبختانه وضعیت توزیع شیرخشک در داروخانه ها مناسب و رضایت بخش است و شیوه نامه های ابلاغی نحوه ارائه شیرخشک نیز توسط همکاران رعایت می شود.

خشنود همچنین ضمن قدردانی از شرکت های دارویی که همکاری مناسبی با دانشگاه و داروخانه ها دارند، از صبر و بردباری مردم و همراهی با مجموعه های خدمت رسان حوزه سلامت نیز قدردانی نمودند و این گونه همکاری ها را نشانه درک بالای مردم دانست.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تاکید بر استمرار بازدیدهای شبانه از داروخانه های شیراز اضافه کرد: همکاران داروساز می توانند به صورت مستقیم مشکلات خود را با معاون غذا و دارو مطرح و خواهان پیگیری شوند.

