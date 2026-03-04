پیکر مطهر سرباز شهید ابوالفضل علی بیگی در شهرکرد تشییع می شود
رییس کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان چهارمحال و بختیاری گفت: فردا پیکر مطهر سرباز شهید ابوالفضل علی بیگی در شهرکرد تشییع می شود.

به گزارش ایلنا، صابر خسروی اظهارداشت: شهید ابوالفضل علی بیگی متولد ۱۰ فروردین ۱۳۸۵ بود که به عنوان سرباز ارتش در تیپ زرهی ۱۸۱، پادگان الله‌اکبر اسلام آباد غرب، مشغول خدمت بود که در ۱۱ اسفندماه در حمله پهبادی آمریکایی صهیونیستی و برخورد ترکش به فیض عظمای شهادت نائل شد.

وی افزود: فردا پیکر پاک این شهید از چهارراه طالقانی همراه با اجتماع بزرگ مردمی در شهرکرد تشییع می‌شود.

خسروی گفت:مراسم شب وداع این شهید پنجشنبه ۱۴ اسفندماه ساعت ۲۳ در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) شهر بن برگزار و جمعه ۱۵ اسفند تشییع و به خاک سپرده می‌شود.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
