به گزارش ایلنا، عیسی قاسمی طوسی افزود: در راستای خدمات‌رسانی به هموطنانی که در پی جنگ ناجوانمردانه و شرایط خاص کشور به استان مازندران عزیمت کرده‌اند و به منظور میزبانی شایسته از آنها، حضور تمامی کارکنان استانداری، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در محل کار الزامی بوده و بانک‌ها با 50 درصد شعب فعال خواهند بود.

وی به وضعیت کاری سایر دستگاه‌های استان اشاره کرده و ادامه داد: همچنین دستگاه‌های اجرایی عملیاتی، امدادی و خدمات‌رسان موظف هستند با 100 درصد ظرفیت نیروی انسانی در خدمت مردم باشند. چگونگی حضور پرسنل سایر دستگاه‌های اجرایی استان مازندران بر عهده بالاترین مقام استانی هر یک از این دستگاه‌ها خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران همچنین به فعالیت غیرحضوری مدارس و دانشگاه‌ها بر اساس اطلاعیه هیئت دولت اشاره کرده و اظهار داشت: فعالیت آموزشی مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی این استان تا اطلاع ثانوی غیرحضوری خواهد بود و آموزش‌ها در بستر سامانه‌های فضای مجازی پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام/