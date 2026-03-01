فرماندار شهرستان سرپلذهاب:
شهادت 4 نیروی ارتش در پی حمله هوایی به پادگان ابوذر / 4 نفر دیگر مصدوم شدند
فرماندار شهرستان سرپلذهاب گفت: بر اثر حمله هوایی آمریکایی و رژیم صهیونیستی به پادگان ابوذر این شهرستان، 4 نفر از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی به شهادت رسیده و 4 نفر دیگر از این نیروها نیز زخمی شدند.
به گزارش ایلنا، میرحسین رحیمی افزود: عصر امروز پادگان ابوذر در این شهرستان هدف حمله هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت که در جریان این حملات 4 نفر از ارتشیان غیور تیپ 71 پیاده مکانیزه به شهادت رسیدند.
وی ادامه داد: از 4 شهید این حمله هوایی، 2 نفر بومی منطقه و اهل شهرستان سرپلذهاب و 2 نفر دیگر از شهدا نیز اهل استان ایلام هستند. 4 نفر زخمی در این حملات تروریستی به مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانها منتقل شدهاند.