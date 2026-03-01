فرماندار شهرستان سرپل‌ذهاب:

شهادت 4 نیروی ارتش در پی حمله هوایی به پادگان ابوذر / 4 نفر دیگر مصدوم شدند

فرماندار شهرستان سرپل‌ذهاب گفت: بر اثر حمله هوایی آمریکایی و رژیم صهیونیستی به پادگان ابوذر این شهرستان، 4 نفر از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی به شهادت رسیده و 4 نفر دیگر از این نیروها نیز زخمی شدند.

به گزارش ایلنا، میرحسین رحیمی افزود: عصر امروز پادگان ابوذر در این شهرستان هدف حمله هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت که در جریان این حملات 4 نفر از ارتشیان غیور تیپ 71 پیاده مکانیزه به شهادت رسیدند.

وی ادامه داد: از 4 شهید این حمله هوایی، 2 نفر بومی منطقه و اهل شهرستان سرپل‌ذهاب و 2 نفر دیگر از شهدا نیز اهل استان ایلام هستند. 4 نفر زخمی در این حملات تروریستی به مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
