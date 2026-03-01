به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، در بیانیه جامعه روحانیت مبارز استان آذربایجان شرقی به مناسبت شهادت قائد شهید امّت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای قدّس الله نفسه الزکیّه آمده است:

بسم الله القاصم الجبارین

یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربّک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی ( الفجر ۲۷/۳۰)

سلام خدا و فرشتگان مقرّب و انبیای مرسل و شهدای صالحین به روح بلند قائد شهید امّت ، مرجع عالیقدر، مظهر شجاعت ، صداقت و تدبیر حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای قدّس الله نفسه الزکیّه که چهار دهه با عزّت ، حکمت و مصلحت راه سعادت امام امّت حضرت امام خمینی را ادامه داد . به حق او حسین زمان بود و با یزیدیان بیعت نکرد جریان مقاومت را در سراسر عالم راه انداخت و مستحکم ساخت .

بارهای بار پشت استکبار جهانی را به خاک ذلت زد امانت نظام اسلامی را حفظ و تقویت کرد و سرانجام به دست شقی ترین اشقیا به شهادت رسید. الحقّ که جز شهادت برای پایان این زندگی پاک مملو از ایثار و جهاد زیبنده نبود .

ولی تحمّل این فراق جانکاه بر امّت حزب الله بسیار تلخ و جانسوز است .

بنابراین جامعه روحانیت مبارز استان آذربایجان شرقی به نمایندگی از مردم شریف استان ابتدا این مصیبت جهانی را به محضر حضرت صاحب الزمان ارواحنا فداه ، مراجع عظیم الشان تقلید و تمام آزادگان عالم و تک تک ملت رشید ایران تبریک و تسلیت گفته از خبرگان ملت شریف و انقلابی می خواهد در اسرع وقت ممکن با در نظر گرفتن منظومه فکری رهبر شهید و امام امّت نسبت به تعیین جانشین شایسته معظم له اقدام نمایند و مطمئن باشند که ملت فداکار و وفادار پشتیبان آنان هستند .

و در این مقطع حساس از نیروهای مسلح قهرمان و مسئولین امنیتی کشور قاطعانه می خواهیم با تمام توان ضربات کمر شکن خود را به پیکر فرسوده شیطان بزرگ آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل فرود آورند .

و از اقشار ملت بزرگ ایران می خواهیم ضمن حضور در صحنه عرصه را بر مزدوران داخلی تنگ نمایند و فتنه آنان را زیر پای قدرت و وحدت خویش له سازند .

و بار دیگر شیطان بزرگ و رژیم کودک کش را پشیمان سازند . ان شاءالله

خون پاک رهبر شهیدمان امتدادساز انقلاب اسلامی تا ظهور است

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: اگرچه شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی ضایعه ای غیرقابل جبران برای امت و جهان اسلام به ویژه شیعیان است اما ایمان داریم که خون پاک رهبر شهیدمان امتدادساز انقلاب اسلامی تا ظهور حضرت ولی عصر (عج) خواهد بود.

حجت الاسلام سید حسن اصل نژادی با انتشار پیامی ضمن تسلیت و تعزیت شهادت قائد امت، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) بر لزوم توجه ویژه همه مسئولان و اقشار مختلف جامعه بر ادامه مسیر انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی تا رسیدن طلیعه ظهور مهدوی تاکید کرد، پیامی که در متن آن آمده است:

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی ضایعه ای غیرقابل جبران برای امت و جهان اسلام به ویژه شیعیان است اما بی تردید شهادت تنها اجر و پاداش چنین رهبری بود که تمام عمر مبارک خویش را در مسیر مجاهدت برای اسلام و یاری مظلومان و مستضعفان عالم وقف کرد.

ایمان داریم که خون پاک رهبر شهیدمان امتدادساز انقلاب اسلامی تا ظهور حضرت ولی عصر (عج) خواهد بود و بر همین اساس باید راه را ادامه بدیم چون همانگونه که خود ایشان به کرات تاکید کرده اند، انقلاب و کشور جمهوری اسلامی ایران در مسیر قله است و به حرمت همین خون های پاکی که درخت این انقلاب الهی را سیراب کرده، به منزل نهایی یعنی قیام مهدی موعود متصل خواهد شد.

باید به این نکته توجه جدی داشته باشیم که خدای دوران علی (ع) همان خدای دوران محمد رسول الله است و همان خدای قادر و متعال امروز نیز حامی و یاور جبهه حق در برابر تمام دنیای کفر و جبهه شیطان است لذا باید به عنوان امت و ملتی متکی به قدرت الهی که در تمام این دوران های سخت و سال های پس از انقلاب اسلامی تنها با عون و عنایت خدای متعال در مقابل همه دشمنی وها و توطئه های مستکبران غربی و عبری و حتی مرتجعان عربی اسیتادگی کرده ایم، از این پس نیز باید بیش از بیش به یاری و استمداد ذات باری تعالی متکی باشیم.

شهادت، آرزوی همیشگی و خواسته قلبی مقام معظم رهبری بود و عمری را در طلب چنین نعمتی مجاهدت و ایثار کردند و اکنون که به دست شقی ترین انسان ها و یزیدیان معاصر به این آرزوی دیرینه رسیده اند، خونخواهی و انتقام خون ایشان کمترین مطالبه نه تنها ملت ایران اسلامی، بلکه همه مسلمانان آزاده و شیعیان عالم است و حمایت از نیروهای مسلح و امنیتی برای تحقق این مطالبه بحق موضوعی است که باید مورد تجه جدی همه آحاد باشد.

این امر تنها با برچیده شدن غده سرطانی صهیونیسم و پایان دادن به حضور مستکبران آمریکایی در منطقه محقق خواهد شد و بی هیچ تردیدی خون پاک رهبر شهیدمان و تمام شهدای بزرگواری که در مسیر تکامل انقلاب اسلامی نثار امت و کشور شده اند، زمینه ساز این پیروزی و مقدمه ای برای ظهور منجی عالم بشریت خواهد شد.

در چنین شرایط حساس و برهه تاریخی، حفظ اتحاد داخلی، حمایت از مسئولان دلسوز و حمایت از تصمیمات اتخاذ شده و اقدامات صورت گرفته، امری واجب و ضروری است و تجربه همه این سال ها ثابت کرده که این ملت غیور، بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی هستند که در بزنگاه های تاریخی نتیجه نهایی را رقم زده اند و بدون تردید اکنون و در این برهه حساس نیز دوباره این موضوع را به همه دشمنان غربی و عبری اثبات خواهند کرد.

پیام تسلیت رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در پی شهادت امام خامنه‌ای

دکتر احمد رضا جودتی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، با صدور پیامی، شهادت حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) را به ملت ایران، مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان تسلیت گفت و بر ضرورت ادامه راه نورانی ایشان تاکید کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم‌

ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقون

‌با نهایت تاسف و اندوه عمیق، شهادت جانسوز و مظلومانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)، را به ساحت مقدس امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، امت واحده اسلامی، مراجع معظم تقلید و ملت سرافراز ایران اسلامی تسلیت عرض می‌نمایم.

‌این عالم عامل و مجاهد خستگی‌ناپذیر، که در پاکی روح، استحکام ایمان، حکمت در تدبیر امور، شجاعت در مصاف با مستکبران و جهاد خالصانه فی سبیل الله، بی‌نظیر عصر خود بود، در ایام مبارک رمضان به لقای پروردگار شتافت و به شهادت رسید.‌

دانشگاه علوم پزشکی تبریز، به عنوان کانون علم و فرهنگ، در این مصیبت عظیم، سوگوار است و خدمات بی‌بدیل ایشان در هدایت امت، اعتلای علم و تربیت نسل‌های متعهد را ارج می‌نهد.‌اقدام جنایتکارانه و تروریستی رژیم‌های پلید آمریکا و صهیونیستی، که مغایر با تمامی موازین الهی، اخلاقی، حقوقی و بین‌المللی است، گواهی بر حقانیت مسیر نورانی ایشان و پذیرش اعمال صالحشان نزد بارگاه الهی می‌باشد.‌

با این وجود، شهادت این سالار شهیدان نه نقطه پایان، بلکه سرآغاز تعهد مضاعف به آرمان‌های والای انقلاب اسلامی است و جامعه دانشگاهی را در پیگیری سیره تابناک ایشان استوارتر خواهد ساخت.‌

ما، اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه، عهد می‌بندیم که با پرورش نیروهای متخصص و انقلابی، میراث گرانسنگ این رهبر حکیم را پاس داشته و به اوج رسانیم.‌از عموم دانشگاهیان دعوت می‌کنم تا با وحدت کلمه و حضور حماسی در عرصه‌های دفاع از ارزش‌ها، انسجام ملی را به نمایش گذاشته و در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی نمایند.‌

بیانیه اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در پی شهادت قائد امت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره)

"بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

▪️ شهادت رهبر مجاهد جمهوری اسلامی ایران، مرجع عالی‌قدر شیعیان، اندیشمند فرزانه اسلامی و الهام‌بخش آزادگان جهان، قائد امت حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدعلی خامنه‌ای‌، قدس‌ الله‌ نفسه‌الزکیة در حملات وحشیانه رذل‌ترین جنایت‌پیشگان زمین آمریکای جهانخوار و رژیم منحوس صهیونی، جهان اسلام را داغدار کرد و بار دیگر مکتب کربلا را در مقابل چشمان جهانیان زنده کرد.

▪️ هر چند که امت و جامعه اسلامی، از هدایت‌های داهیانه ایشان که عمر با عزت و با برکت خویش را صرف مبارزه با یزیدیان زمان کرد، بی‌بهره ماند، اما منش و مکتب آن رهبر فرزانه همواره هدایتگر امت مسلمان در مبارزه با یزیدیان زمان خواهد بود.

▪️ ما به تاسی از آن فرمانده بی‌تکرار، به پیروزی حق علیه باطل و نور بر تاریکی ایمان داشته و انتقام خون دانش‌آموزان شهید، بی‌دفاع و معصوم و معلمان شهید میناب و رهبر فرزانه فقیدمان را از ضحاک خونخوار خواهیم گرفت.

▪️ به یاری خداوند متعال و به پشتوانه سپاهیان و ارتشیان دلاور، این جنایت رژیم صهیونیستی_آمریکایی در به شهادت رساندن عمار حکیم و اسوه صبر و استقامت، بی‌پاسخ نخواهد ماند؛ پیروزی از آن ملت ایران است.

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

بیانیه اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی در پی شهادت حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (رضوان الله علیه)

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

شهادت سرافرازانه ولی امر مسلمین جهان، سید و سالار شهیدان انقلاب اسلامی و سیدالشهدای منتظران و نائب بر حق حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، امام خامنه ای رضوان الله علیه، در ماه مبارک رمضان را به پیشگاه امام زمان ارواحنا فداه، امت اسلام، مراجع و علمای عظام و ملت بزرگ ایران تسلیت و تبریک عرض می نمائیم.

رهبر عظیم الشأنی را از دست دادیم که نشان شجاعت در برابر متکبران و جهاد فی سبیل الله، یگانه عصر خویش بود.

ما همکاران اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی ضمن ابراز سوگ خود در پی شهادت رهبر عزیزمان، بار دیگر با ملت غیور و شریف ایران عهد می بندیم که در راستای ادامه دادن راهی که امام خامنه ای روشنای آن راه بود، تلاش کرده و در تامین عدالت آموزشی آینده سازان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ساخت فضاهایی در شانیت فرزندان این مرز و بوم، بیش از پیش کوشا باشیم.

رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار ، بار دیگر و با رذالتی دیگر خوی وحشیانه خود را به مردم ایران نشان دادند؛ همانا ما نیز در سنگر مقدس مدرسه سازی، پشتیبان نیروهای مسلح کشورمان هستیم و تا آخرین قطره خونمان در برابر تجاوزات خصمانه ایستاده ایم.

بیانیه دانشگاه تبریز در محکومیت حمله ددمنشانه به خاک ایران و جنایت به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای (قدس سره)

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَلا تَحسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمواتًا بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقونَ»

دانشگاه تبریز، به عنوان یکی از مراکز علمی و فرهنگی پیشگام کشور، با قلبی آکنده از اندوه و در عین حال با عزمی استوار، جنایت سبعانه و ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در حمله ددمنشانه به خاک میهن اسلامی و به شهادت رساندن رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (قدس سره) را به شدت محکوم می‌نماید.

این جنایت هولناک، که به دست ایادی استکبار جهانی و دشمنان قسم‌خورده ملت ایران رقم خورد، مصداق ضربه‌ای جبران ناپذیر بر پیکره‌ جهان اسلام است و چراغ فروزان ایمان، مقاومت و استقلال را در دل ملت‌های آزاده بیش از پیش روشن خواهد ساخت.

رهبر فقید انقلاب اسلامی در طول دهه‌ها رهبری الهی و حکیمانه خود، با تکیه بر ایمان به خدا، اندیشه‌ ناب قرآن و اراده‌ ملت، پرچم عزت و استقلال ایران اسلامی را برافراشته نگاه داشت و در برابر تمامی توطئه‌های دشمنان، مظهر صبر، عقلانیت، و شجاعت بود. بی‌تردید خون پاک آن فقیه مجاهد، درخت تنومند انقلاب اسلامی را بارورتر کرده و مسیر مقاومت را در تاریخ امت اسلامی جاودانه خواهد ساخت.

دانشگاهیان دانشگاه تبریز اعم از استادان، دانشجویان و کارکنان، ضمن ابراز انزجار از این اقدام سخیف و تروریستی، اعلام می‌دارند که راه امام و شهدای انقلاب و مسیر ولایت و مقاومت با شهادت آن عبد صالح خدا متوقف نخواهد شد؛ بلکه با پیروی از آرمان‌های آن عزیز سفرکرده، این راه با صلابت و بصیرتی دوچندان ادامه خواهد یافت.

دانشگاه تبریز، سنگر علم و ایمان، عهد می‌بندد که با الهام از رهنمودهای جاودانه‌ ولی‌فقیه شهید، در مسیر اعتلای ایران اسلامی، خدمت به مردم و صیانت از ارزش‌های انقلاب کوشا باشد.

در پایان، ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس حضرت ولی‌عصر (عج)، خانواده‌ معظم آن شهید گران‌قدر، حوزه‌های علمیه و ملت قهرمان ایران، از خداوند متعال مسئلت داریم تا روح بلند ایشان را با اولیای الهی محشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی را در پرتو خون شهیدان محفوظ بدارد.

