تعطیلی تمام مسابقات و اماکن ورزشی فارس
روابط عمومی ورزش و جوانان فارس اعلام کرد که به دلیل شهادت رهبر انقلاب، تمام فعالیتها، اماکن و مسابقات ورزشی تعطیل شدند.
به گزارش ایلنا، جامعه ورزش و جوانان فارس در سوگ رهبر شهید خود نشسته است و تمامی فعالیتها، اماکن، مسابقات ورزشی تا اطلاع ثانوی تعطیل و لغو اعلام شد.
همچنین جامعه ورزش و جوانان فارس اعم از جمعی از ورزشکاران و هیئات ورزشی، ادارهکل ورزش و جوانان و سازمان بسیج ورزشکاران استان بیانیه مشترکی در محکومیت جنایات آمریکایی ـ صهیونیستی منتشر کردند.
در این بیانیه آمده است:
رژیم مستکبر، کودککش، جنایتکار و خونخوار آمریکا در اقدامی جنونآمیز، درهماهنگی کامل با رژیم جعلی صهیونیستی، با حملهای نظامی وغیرقانونی به مناطق مسکونی و مردم شهیدپرور ایران اسلامی، مرتکب جنایتی آشکارو بیسابقه شد که بهروشنی ناقض منشور سازمان ملل، حقوق بینالملل، معاهدات جهانی و اصول بنیادین احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهاست.
برای همه جهانیان ثابت شده که شعار حقوق بشر، دموکراسی و انسان گرایی آمریکا یعنی تجاوز، زورگویی کشتار و قتل انسانهای بیگناه تکرار حماقتهای شکستخورده گذشته ازسوی آمریکا، نشان از ناتوانی راهبردی و غفلت از واقعیتهای میدانی منطقه دارد.
نهادهای بینالمللی نظیر سازمان ملل، شورای امنیت، آژانس بینالمللی انرژی اتمی و... که فلسفه وجودی آنان برای حفظ صلح و امنیت جهانی بوده است، امروز ابزاری در اختیار زورگویان چون ترامپ وحشی و نتانیاهو جنایتکار شدهاند.
جامعه بزرگ ورزش استان پهناورفارس، انتظار دارد مسئولین عالی نظام و فرماندهان ارشد نظامی در انتقام گیری خونهای به ناحق ریخته مردم ایران اقدام و اطمینان داشته باشید مجامع ورزش در همه عرصهها در میدان و کارزارهای جهانی پشت سر شما خواهیم بود و تا پای جان برای اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایستادگی خواهیم کرد و از وجدانهای بیدار بشری خواستاریم ماهیت ننگین رژیم ستمکار آمریکا، دول حیلهگر و مکار غربی و رژیم غاصب و جعلی صهیونی را برای جهانیان و آزادگان منطقه برملا سازند.
جامعه پر افتخار ورزش استان فارس زادگاه بیش از ۱۵۶۰۰ شهید ولایتمدار و ۱۲۰۰ شهید والامقام ورزشکار، همصدا و همگام با مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی و آزادگان جهان، ضمن محکومیت تجاوز به مناطق مسکونی، آموزشی، ورزشی خصوصا حمله جنایتکارانه به سالن ورزشی در شهرستان لامرد استان فارس و شهادت و مجروح شدن تعدادی از دختران نوجوان والیبالیست شهرستان لامرد، توسط آمریکای جنایتکار، همصدا با اقشار مختلف مردم و جامعه بزرگ ورزش کشور، در این لحظات مهم تاریخی اعلام میداریم در اجرای منویات و فرامین مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنهای عزیز، حمایت قاطع از اقدامات تلافیجویانه رزمندگان غیور سپاه اسلام تا نابودی کامل رژیم غاصب صهیونی و پشیمان کردن رئیس جمهور دیوانه آمریکا اعلام میداریم و تا پای جان در همه میادین رزمی و صحنههای ورزشی برای اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران آماده پیکار خواهیم بود.
به یقین ایران اسلامی ابرقدرتی است که پوزه آمریکای ددمنش و اسرائیل کودک کش را به نیابت از همه ملتهای آزاده به خاک خواهد مالید.