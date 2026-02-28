به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی عبادی با بیان اینکه در حال حاضر ترافیک در ورودی‌های استان از محور کندوان، هراز و سوادکوه پرحجم است، افزود: ساعاتی قبل با توجه به اینکه حجم سفرها به استان مازندران افزاینده شد از مسیر جنوب به شمال محور کندوان یک طرفه شد.

رئیس پلیس راه مازندران افزود: ترافیک ایستایی به طول ۷ کیلومتر در حوزه البرز و تهران به سمت مازندران در جریان است اما طول مسیر مازندران مشکل خاصی وجود ندارد.

رئیس پلیس راه مازندران ادامه داد: محور کندوان در پایین دست بارندگی و بالا دست نیز همراه با بارش خفیف و هوا هم مه آلود است. محور هراز هم ورودی در محدوده لاسم تا پلور پر حجم و به تدریج شاهد ترافیک سنگین هستیم.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ و با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.

