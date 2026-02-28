رئیس پلیس راه مازندران:

کندوان یک‌طرفه شد

کندوان یک‌طرفه شد
رئیس پلیس راه مازندران گفت: باتوجه به اینکه حجم سفرها به استان مازندران افزایش یافته است، جاده کندوان از مسیر جنوب به شمال یک طرفه شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ هادی عبادی با بیان اینکه در حال حاضر ترافیک در ورودی‌های استان از محور کندوان، هراز و سوادکوه پرحجم است، افزود: ساعاتی قبل با توجه به اینکه حجم سفرها به استان مازندران افزاینده شد از مسیر جنوب به شمال محور کندوان یک طرفه شد.

رئیس پلیس راه مازندران افزود: ترافیک ایستایی به طول ۷ کیلومتر در حوزه البرز و تهران به سمت مازندران در جریان است اما طول مسیر مازندران مشکل خاصی وجود ندارد.

رئیس پلیس راه مازندران ادامه داد: محور کندوان در پایین دست بارندگی و بالا دست نیز همراه با بارش خفیف و هوا هم مه آلود است. محور هراز هم ورودی در محدوده لاسم تا پلور پر حجم و به تدریج شاهد ترافیک سنگین هستیم.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ و با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.

انتهای پیام/

 

اخبار مرتبط
قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل