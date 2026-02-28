به گزارش ایلنا، محمود قدرتی افزود: برای رفع نگرانی‌ها درباره برقراربودن اینترنت نیز پیش‌بینی‌های لازم مدنظر قرار گرفته است. دستگاه‌های اجرایی دایر هستند و دستگاه‌های خدماتی با تمام امکانات فعالیت دارند. ادارات با 50 درصد ظرفیت نیروها فعال خواهند بود که تا ساعاتی دیگر دستورالعمل دقیق آن ابلاغ می‌شود.

وی ادامه داد: شبکه بانکی استان سمنان باید کامل برقرار باشد و فعالیت‌های خود را کمافی‌السابق ادامه دهد. احتمال حضور هموطنان از استان‌های همجوار به ویژه تهران در در این استان سمنان دور از انتظار نیست. در این راستا برای تأمین شرایط اسکان، تأمین کالا و سوخت تمهیدات لازم در این خصوص اندیشیده شد.

سخنگوی ستاد مدیریت بحران ناشی از جنگ استان سمنان به شرایط کنونی کشور و نگرانی‌های مردم از این مسئله اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: نخستین مسئله نگرانی مردم است که باید آن را پدیده‌ای طبیعی دانست، مردم همانند گذشته پای نظام ایستاده‌اند و با حفظ وحدت، همکاری لازم را داشته باشند.

قدرتی به نگرانی‌های موجود درباره وجود کالاهای اساسی در بازار اشاره داشته و تصریح کرد: شهروندان بدانند کالاهای اساسی در استان سمنان به میزان مناسبی ذخیره‌سازی شده است و به مرور توزیع می‌شود. برخی پمپ بنزین‌ها در ساعات اخیر شلوغ شد، اما برای ذخیره سوخت نیز تمهیدات لازم اندیشیده شد.

وی بیان داشت: رفتار دشمنان در زمان تهاجم نظامی قابل پیش‌بینی نیست، بر این اساس دشمن به سمت مدیریت افکار عمومی، دروغ‌پراکنی، و فضاسازی‌های هدفدار رسانه‌ای، حرکت می‌کند. در این راستا مردم باید اخبار را فقط از منابع رسمی و مراجع دریافت‌کنند و به منابع غیرموثق در این حوزه اعتماد نکنند.

