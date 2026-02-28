حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به لامرد فارس/۱۷ نفر تاکنون به شهادت رسیدند

حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به لامرد فارس/۱۷ نفر تاکنون به شهادت رسیدند
فرماندار شهرستان لامرد از حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به چهار منطقه مسکونی این شهرستان در عصر امروز خبر داد و گفت: متاسفانه تاکنون ۱۷ نفر از شهروندان به شهادت رسیدند و این آمار افزایش خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، علی علیزاده افزود: چهار نقطه لامرد شامل یک سالن ورزشی، ۲ نقطه مسکونی و یک سالن در کنار یک مدرسه است که مورد حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفتند.

وی ادامه داد: تعداد شهدا قطعاً بیش از ۱۷ نفر خواهد بود و تعداد مجروحان نیز تاکنون ۱۰۰ نفر گزارش شده است.

