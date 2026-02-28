خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:

فعالیت غیرحضوری مدارس و دانشگاه‌های خراسان رضوی تا اطلاع ثانوی

فعالیت غیرحضوری مدارس و دانشگاه‌های خراسان رضوی تا اطلاع ثانوی
کد خبر : 1757052
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی گفت: در پی تجاوز هوایی آمریکایی و رژیم صهیونیستی صبح امروز به تهران و چند شهر کشور، آموزش‌های مدارس و دانشگاه‌های این استان غیرحضوری شده و آموزش‌ها در بستر سامانه‌های فضای مجازی پیگیری می‌شود.

به گزارش ایلنا، مصطفی اسدی افزود: امروز پس از برگزاری جلسه شورای تأمین در استانداری خراسان رضوی تعطیلی مدارس و دانشگاه‌های این استان تا اطلاع ثانوی مصوب شده است. در این راستا آموزش‌ها به صورت غیرحضوری در بستر فضای مجازی برقرار خواهد بود.

فعالیت‌های غیرحضوری برخی کلاس‌های دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی

همچنین مدیر روابط‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان رضوی نیز گفت: با توجه به مصوبات شورای آموزش تمامی کلاس‌های آموزشی این دانشگاه تا اطلاع ثانوی به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد و آموزش‌ها در بستر سامانه‌های فضای مجازی پیگیری می‌شود.

محمد پهلوان کاشی به فعالیت حضوری کلاس‌های برخی رشته‌ها اشاره داشته و افزود: کلاس‌های آموزشی مقاطع دستیاری پزشکی و دندانپزشکی، کارورزی پزشکی و دانشجویان سال چهارم پرستاری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی استان، به صورت حضوری برگزار می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل