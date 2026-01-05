به گزارش ایلنا از البرز، علی نفری با اشاره به حمل بیش از ۹.۵ میلیون تن کالا از مبدا استان البرز در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، اظهار کرد: در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، مجموعاً ۹ میلیون و ۵۹۶ هزار تن کالا از مبدا استان البرز به نقاط مختلف کشور حمل شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ثبت ۹ میلیون و ۲۴۰ هزار تن، رشد ۳.۸ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به افزایش تعداد بارنامه‌های صادره افزود: طی این مدت، ۸۹۵ هزار فقره بارنامه در استان صادر شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۰.۶ درصدی داشته است.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز تصریح کرد: رشد تناژ حمل کالا و افزایش صدور بارنامه‌ها، بیانگر پویایی بخش حمل‌ونقل جاده‌ای استان، بهبود فرآیند جابه‌جایی کالا و نقش مؤثر استان البرز در زنجیره تأمین و توزیع کالا در سطح کشور است.

انتهای پیام/