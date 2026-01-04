خبرگزاری کار ایران
مدیرکل راهداری قزوین خبر داد؛

انسداد راه‌های 21 روستا در الموت بر اثر بارش برف

مدیر کل راهداری و حمل نقل جاده‌ای استان قزوین گفت: 21 روستا در الموت بر اثر بارش برف مسدود شده است که راهداران در حال بازگشایی مسیر هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، معیری‌پور در تشریح این خبر گفت: در روز جمعه بر اثر بارش برف 17 مسیر روستایی مسدود شد که با تلاش راهداران تا ظهر دیروز همه مسیرها بازگشایی شدند.

وی افزود: بر اثر افزایش بارش‌ها در عصر دیروز هم مجددا 21 راه روستایی مسدود شد که عملیات بازگشایی توسط راهداران آغاز شد. هم اکنون 42 نیروی راهدار با 27 دستکاه ماشین آلات سنگین در حال بازگشایی مسیر‌ها هستند.

مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده‌ای استان قزوین پیش بینی کرد: همه راه‌های روستایی تا ظهر فردا بازگشایی شوند.

