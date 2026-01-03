خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رشد ۹ درصدی ترانشیپ کالا از مرزهای خوزستان در ۹ ماهه امسال

رشد ۹ درصدی ترانشیپ کالا از مرزهای خوزستان در ۹ ماهه امسال
کد خبر : 1736760
لینک کوتاه کپی شد.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از ترانشیپ بیش از چهار میلیون و ۶۴۴ هزار تن کالا از پایانه‌های مرزی چذابه و شلمچه و افزایش محسوس فعالیت‌های ترانزیتی استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، فواد غزیعلی با اشاره به آمار ثبت‌شده در پایانه‌های مرزی استان اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال، مجموع ترانشیپ کالا از پایانه‌های مرزی چذابه و شلمچه به چهار میلیون و ۶۴۴ هزار و ۸۴۳ تن رسیده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۹ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: در این مدت، ترانشیپ کالا از پایانه مرزی چذابه با ثبت یک میلیون و ۷۳۴ هزار و ۹۴۲ تن، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته است. همچنین میزان ترانشیپ از پایانه مرزی شلمچه با دو میلیون و ۹۰۹ هزار و ۹۰۱ تن، رشد چهار درصدی را تجربه کرده است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: مجموع تردد کامیون‌ها از این دو پایانه مرزی در ۹ ماهه امسال به بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه رسیده که بیانگر افزایش حجم مبادلات مرزی و رونق فعالیت‌های حمل‌ونقل در استان است.

غزیعلی با تأکید بر نقش راهبردی پایانه‌های مرزی خوزستان در زنجیره تأمین و تجارت کشور تصریح کرد: رشد ترانشیپ کالا نشان‌دهنده ظرفیت بالای مرزهای استان در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی است و این روند با همکاری رانندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و مجموعه عوامل اجرایی تداوم خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی