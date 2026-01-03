رشد ۹ درصدی ترانشیپ کالا از مرزهای خوزستان در ۹ ماهه امسال

به گزارش ایلنا از خوزستان، فواد غزیعلی با اشاره به آمار ثبت‌شده در پایانه‌های مرزی استان اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال، مجموع ترانشیپ کالا از پایانه‌های مرزی چذابه و شلمچه به چهار میلیون و ۶۴۴ هزار و ۸۴۳ تن رسیده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۹ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: در این مدت، ترانشیپ کالا از پایانه مرزی چذابه با ثبت یک میلیون و ۷۳۴ هزار و ۹۴۲ تن، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته است. همچنین میزان ترانشیپ از پایانه مرزی شلمچه با دو میلیون و ۹۰۹ هزار و ۹۰۱ تن، رشد چهار درصدی را تجربه کرده است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: مجموع تردد کامیون‌ها از این دو پایانه مرزی در ۹ ماهه امسال به بیش از ۱۷۰ هزار دستگاه رسیده که بیانگر افزایش حجم مبادلات مرزی و رونق فعالیت‌های حمل‌ونقل در استان است.

غزیعلی با تأکید بر نقش راهبردی پایانه‌های مرزی خوزستان در زنجیره تأمین و تجارت کشور تصریح کرد: رشد ترانشیپ کالا نشان‌دهنده ظرفیت بالای مرزهای استان در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی است و این روند با همکاری رانندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و مجموعه عوامل اجرایی تداوم خواهد داشت.

