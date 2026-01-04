محمود بارانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: گرمای شدید و خشکسالی عامل مشکل‌ساز دیگر در تولید پسته است. در سال جاری شهرستان زرندیه یکی از سخت‌ترین سال‌ها از نظر شرایط آب‌وهوایی را سپری کرد. درختان پسته به دلیل بارگیری، نیاز به آبیاری منظم دارند و وقفه در آب‌رسانی، عملیات بارگیری و مغزگیری را مختل می‌کند. این عوامل نه تنها عملکرد را کاهش می‌دهد، بلکه کیفیت محصول را تحت تأثیر قرار می‌دهد و پتانسیل ارگانیک بودن پسته زرندیه را تهدید می‌کند.

وی به کاهش تولید پسته اشاره کرده و ادامه داد: به‌رغم اینکه میانگین برداشت محصول پسته شهرستان زرندیه 2 تن در هکتار است و این شهرستان سهم 80 درصدی از تولید پسته استان مرکزی را به خود اختصاص داده، اما تولید پسته زرندیه در سال جاری با کاهش 50 درصدی مواجه بود. پسته شهرستان زرندیه یکی از با کیفیت‌ترین ارقام تولیدی این محصول در سطح کشور است، اما متأسفانه عوامل داخلی و خارجی متعددی، هر روز عرصه تولید و صادرات را بر این محصول تنگ و تنگ‌تر می‌کند.

تحریم‌ها و شیوع کرونا درب بازارهای داخلی و خارجی را بست

رئیس تعاونی تولیدکنندگان پسته استان مرکزی به مشکلات و چالش‌های موجود در حوزه فروش و صادرات پسته در بازارهای داخلی و خارجی اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: مشکلات حوزه صادرات یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های فعالان بخش تولید پسته در این استان است. پسته شهرستان زرندیه عمدتاً صادراتی است و 80 درصد محصول تولیدی، قابلیت ورود به بازارهای جهانی را دارد. اما متأسفانه تحریم‌ها و شیوع کرونا، درب بازارهای داخلی و خارجی را بر روی پسته‌کاران بست.

بارانی تصریح کرد: کاهش کیفیت محصول به دلیل تغییر نامطلوب شرایط آب‌وهوایی و ورود غیرحرفه‌ای برخی محصولات بی‌کیفیت به حوزه صادرات، عرصه بازارهای صادراتی را بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان تنگ کرده است. اتحادیه اروپا پروتکل‌های سخت‌گیرانه‌ای اعمال کرده که در این حوزه ایران را از سایر رقبا عقب می‌اندازد. اگر این مشکلات حل‌وفصل نشود، برند ارگانیک پسته شهرستان زرندیه به مخاطره می‌افتد و صادرات این محصول در سطح کشور، کمتر از میزان انتظارات خواهد بود.

وی به اتفاقات سال 1399 در حوزه تولید و صادرات پسته شهرستان زرندیه اشاره کرده و در این رابطه بیان داشت: در آن سال، از یک سو هیچ صادراتی انجام نشد و محصول در انبارها ماند تا کیفیت خود را از دست داد. از سوی دیگر انتظار فروش در شب عید چینی‌ها و کریسمس اروپایی‌ها نیز بر باد رفت. امروز نیز تعهدات ارزی با نرخ نیمایی، ارزش‌گذاری بالای گمرکی و تغییرات پروتکل‌های اتحادیه اروپا مانند استانداردهای کیفیت و آفت‌کشی، چالش‌های جدی در حوزه صادرات پسته ایجاد کرده است.

ضرورت اجرای حمایت‌های دولتی و تثبیت قوانین

رئیس تعاونی تولیدکنندگان پسته استان مرکزی به مهمترین راهکارهای پیشنهادی در رابطه با حمایت از پسته‌کاران و تولید پسته اشاره داشته و تأکید کرد: حمایت دولتی و تثبیت قوانین، توسعه مکانیزاسیون با جایگزینی روش‌های سنتی با ماشین‌آلات مدرن برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، حمایت از آبیاری نوین با تضمین تأمین برق برای سیستم‌های قطره‌ای و تیپی، از مهمترین راهکارهای پیشنهادی برای حمایت از فعالان بخش تولید پسته در شهرستان زرندیه و به تبع آن استان مرکزی است.

بارانی به دیگر راهکارهای پیشنهادی در رابطه با اینکه بتوان از پسته‌کاران و تولید پسته حمایت کرد اشاره کرده و ابراز داشت: اصلاح سیاست‌های صادراتی با حذف تعهدات ارزی دستوری، کاهش ارزش‌گذاری گمرکی، تسهیل پروتکل‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق در راستای توسعه ارقام مقاوم به خشکی و آفات برای حفظ کیفیت ارگانیک، از دیگر راهکارهای پیشنهادی در حوزه حمایت از فعالان حوزه تولید پسته در شهرستان زرندیه به عنوان قطب تولید پسته در استان مرکزی است.

وی به ویژگی‌های پسته زرندیه اشاره داشته و اضافه کرد: پسته شهرستان زرندیه طلای سبز منطقه است. با حمایت دولت و رفع موانع، می‌توانیم جایگاه صادراتی خود را تقویت کنیم و وابستگی به نفت را کاهش دهیم. پسته زرندیه به دلیل بکارگیری روش‌های ارگانیک کشت، با اقبال بالایی از سوی مشتریان اروپایی مواجه است. تولید پسته برای نزدیک به 4000 نفر در منطقه سلطان احمدلو فرصت شغلی مستقیم ایجاد کرده است. این محصول استراتژیک، نقش کلیدی در ارزآوری و رونق اقتصادی منطقه ایفا می‌کند.

حمایت از پایانه صادراتی برای حفظ برند ارگانیک پسته زرندیه ضروری است

رئیس تعاونی تولیدکنندگان پسته استان مرکزی به راه‌اندازی پایانه صادراتی پسته در شهرستان زرندیه اشاره کرده و در این خصوص گفت: حمایت از پایانه صادراتی بخش خصوصی و مکانیزاسیون برای حفظ برند ارگانیک پسته شهرستان زرندیه بسیار ضروری است. ساخت پایانه پسته شهرستان زرندیه از سال 1386 در 17 هکتار زمین در کیلومتر 55 اتوبان تهران - ساوه آغاز شد و تاکنون فاز نخست آن با سرمایه‌گذاری 400 میلیارد ریالی پسته‌کاران، همزمان با فصل برداشت فعال شده است.

بارانی به بخش‌های مختلف پایانه صادراتی پسته شهرستان زرندیه اشاره داشته و در این راستا افزود: این پایانه شامل بخش‌های پوست‌کن، پوک‌گیر، شست‌وشو، نم‌گیر، گوگیر، نوار تست، خشک‌کن، درجه‌بندی و بسته‌بندی است. پسته بلافاصله پس از برداشت به این پایانه منتقل می‌شود و پس از جداسازی پوست، شست‌وشو و خشک کردن، آماده صادرات می‌شود. این پروژه نخستین پایانه صادراتی پسته بخش خصوصی کشور است و فعالیت آن به حفظ کیفیت و تسریع صادرات کمک شایانی می‌کند.

