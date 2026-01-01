فرمانده انتظامی شیراز خبرداد؛
اختلاف بر سر موبایل در شیراز به قتل ختم شد
فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری قاتلی خبر داد که با چاقو مردی ٣٣ساله را به قتل رسانده بود.
به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: بامداد امروز ١١ دیماه از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ١١٠ یک فقره درگیری منجر به قتل در بلوار زند شیراز اعلام و بلافاصله ماموران انتظامی کلانتری ١١ زند به محل اعزام شدند.
وی افزود: در بررسیهای اولیه و تحقیق از شاهدان مشخص شد که جوانی بر سر تلفن همراه با یک مرد حدودا ٣٣ساله وارد بحث و مشاجره و سپس درگیر میشود و با سلاح سرد وی را به قتل میرساند.
فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: ماموران کلانتری ١١ زند تحقیقات خود را آغاز و موفق شدند در کمتر از ٢ ساعت پس از وقوع قتل قاتل را شناسایی و وی را در خیابان دستگیر کنند.
این مقام انتظامی به شهروندان توصیه کرد در اختلافات فی مابین به مراجع قانونی مراجعه و با سعهصدر و گذشت در حق یکدیگر از بروز اینگونه حوادث ناگوار که مضرات جبرانناپذیر برای خانوادهها بهدنبال دارد، جلوگیری کنند.