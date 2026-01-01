خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی شیراز خبرداد؛

اختلاف بر سر موبایل در شیراز به قتل ختم شد

کد خبر : 1736242
فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری قاتلی خبر داد که با چاقو مردی ٣٣‌ساله را به قتل رسانده بود.

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: بامداد امروز ١١ دیماه از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ١١٠ یک فقره درگیری منجر به قتل در بلوار زند شیراز اعلام و بلافاصله ماموران انتظامی کلانتری ١١ زند به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه و تحقیق از شاهدان مشخص شد که جوانی بر سر تلفن همراه با یک مرد حدودا ٣٣‌ساله وارد بحث و مشاجره و سپس درگیر می‌شود و با سلاح سرد وی را به قتل می‌رساند.

‌فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: ماموران کلانتری ١١ زند تحقیقات خود را آغاز و موفق شدند در کمتر از ٢ ساعت پس از وقوع قتل قاتل را شناسایی و وی را در خیابان دستگیر کنند.

این مقام انتظامی به شهروندان توصیه کرد در اختلافات فی مابین به مراجع قانونی مراجعه و با سعه‌صدر و گذشت در حق یکدیگر از بروز اینگونه حوادث ناگوار که مضرات جبران‌ناپذیر برای خانواده‌ها به‌دنبال دارد، جلوگیری کنند.

