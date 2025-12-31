در جنگ اقتصادی کنار تولید کنندگان هستیم

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعود پزشکیان عصر امروز در این نشست با اشاره به جلسات متعدد با اتاق بازرگانی، بخش خصوصی و تولیدکنندگان اظهارداشت: بخش خصوصی و تولید کنندگان و صنوف فرماندهان اصلی جنگ اقتصادی می باشند.

وی با بیان اینکه در جلسه امروز هیئت دولت نیز روسای اتاق‌های بازرگانی و اصناف حضور داشتند،افزود:با همراهی و همکاری کارشناسان، نخبگان، متخصصان، بخش خصوصی و تولیدکنندگان می‌توانیم مشکلات را رفع و برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم تلاش کنیم.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به روند انتخاب رئیس جدید بانک مرکزی اشاره کرد و گفت:پس از استعفای آقای فرزین، حدود ۲۲ نفر برای این سمت معرفی شدند که اسامی آنان برای بررسی به کارشناسان و اساتید خبره اقتصاد ارجاع شد، آقای عبدالناصر همتی بالاترین نمره و امتیاز را از سوی خبرگان اقتصادی به خود اختصاص داد و به دلیل تجربه و مدارک علمی معتبر به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی انتخاب شد.

رئیس‌جمهور درباره مشکلات سامانه‌های اداری گفت:این موضوع در دست پیگیری است. وزیر ارتباطات با اولویت حوزه تجارت در حال سامان‌دهی سامانه‌هاست و با همکاری اتاق بازرگانی، هدف ایجاد یک درگاه واحد است تا فعالان اقتصادی با مراجعه به دستگاه‌های مختلف مواجه نشوند.

وی با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی،کنترل مصرف غیرضروری در حوزه‌هایی مانند برق، گاز و بنزین را فوری‌ترین و مهم‌ترین کار خواند و بیان کرد:کنترل مصرف به معنی عدم مصرف نیست، بلکه مصرف بهینه است. این سرمایه متعلق به همه نسل‌هاست.

رئیس جمهور افزود: با ۱۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف روزانه، بالغ بر ۸۰۰ هزار بشکه نفت ذخیره می‌شود.

پزشکیان با اشاره به چالش‌های ابتدای کار دولت خاطرنشان کرد: دولت را با ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی برق تحویل گرفتیم و خشکسالی نیز باعث شد از ۱۴ هزار مگاوات برق آبی مورد انتظار، کمتر از نصف آن محقق شود.

وی با اشاره به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس تصریح کرد دغدغه مجلس هم اصلاح حقوق‌ها و معیشت مردم بود و بودجه پیشنهادی دولت تنها دو درصد رشد داشت، در حالی که در گذشته معمولاً با رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی ارائه می‌شد.

رئیس‌جمهور با رد شایعات حذف یارانه‌ها گفت:ما هیچ یارانه‌ای را حذف نخواهیم کرد؛ یارانه برقرار خواهد بود.

وی افزود:اعتقاد ما این است که یارانه باید به انتهای زنجیره (مصرف‌کننده نهایی) پرداخت شود، نه در ابتدای زنجیره (تولید یا توزیع)، زیرا پرداخت در ابتدا به نفع اقشار پردرآمد تمام می‌شود و امکان رانت و فساد را ایجاد می‌کند.

پزشکیان با بیان اینکه اکنون در جنگ تمام‌عیار اقتصادی هستیم اظهارداشت:بیشترین امید دشمن زمین زدن ما از نظر اقتصادی است. اگر ما مصمم و همدل باشیم، آنها نمی‌توانند ایران را به زانو دربیاورند.

