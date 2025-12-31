لغو امتحانات داخلی مدارس فارس در روز پنجشنبه ۱۱ دیماه
اداره کل آموزش و پرورش استان فارس در اطلاعیهای فوری، از لغو کلیه امتحانات داخلی مدارس سراسر استان در روز پنجشنبه ۱۱ دیماه ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش ایلنا، این تصمیم در پی تداوم سرمای شدید هوا و با هدف مدیریت مصرف انرژی اتخاذ شده است.
در پی تعطیلی سراسری مناطق مختلف استان فارس در روز چهارشنبه و به دنبال ابراز نگرانی و اعتراض برخی خانوادهها نسبت به برگزاری امتحانات در شرایط جوی کنونی، اداره کل آموزش و پرورش استان فارس بخشنامهای جدید صادر کرد.
در این بخشنامه خطاب به مدیران مدارس استان آمده است: با توجه به تداوم برودت و سردی هوا و به منظور رعایت مصرف بهینه انرژی، مقتضی است از برگزاری هرگونه امتحانات داخلی در روز پنجشنبه ۱۱ دیماه ۱۴۰۴ خودداری شود.
زمان جایگزین برای برگزاری این امتحانات متعاقباً از سوی شورای مدرسه به دانشآموزان و اولیا اعلام خواهد شد.