به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بهرام سرمست روز دوشنبه در دیدار طالع ظهرابوف سرکنسول جدید جمهوری آذربایجان در تبریز با وی با تأکید بر لزوم تقویت روابط دوجانبه ایران و جمهوری آذربایجان بویژه در حوزه اقتصادی گفت: اراده جدی بر توسعه مناسبات سیاسی، اقتصادی و تجاری میان ۲ کشور وجود دارد و این روابط باید بیش از گذشته مستحکم شود.

وی گفت: با آغاز ریاست جمهوری دکتر پزشکیان، روابط ایران و جمهوری آذربایجان وارد مسیر رو به رشد و توسعه شده و در مقطع کنونی، زمینه‌های مثبت و کم ‌سابقه‌ای برای گسترش همکاری ‌ها فراهم است.

سرمست با اشاره به اینکه بر اساس اختیارات تفویض‌شده از سوی رئیس‌جمهور به استانداران استان‌های مرزی، پیگیری مسائل و پروژه‌های مرتبط با استان‌های مرزی به ‌طور مستقیم بر عهده استانداران گذاشته شده است، گفت: قدردان این رویکرد رییس جمهور هستیم و بر اساس آن، عمل خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه چهار استان ایران با جمهوری آذربایجان مرز مشترک دارند، افزود: جایگاه تبریز در این میان قابل مقایسه با سایر شهرها نیست و محوریت تبریز در شمال ‌غرب کشور، دلیل روشنی برای اهمیت استقرار کنسولگری جمهوری آذربایجان در این شهر است.

وی با اشاره به برقراری پرواز تبریز – باکو گفت: یکی از مطالبات اصلی ما در دیدار با معاون نخست‌ وزیر جمهوری آذربایجان، راه‌اندازی این پرواز بود که امروز برقرار شده و در حال توسعه است؛ همچنین امیدواریم در ادامه، مسیرهای زمینی نیز بازگشایی شده و ترددهای زمینی میان ۲ کشور از سر گرفته شود.

سرمست با تاکید بر ضرورت اولویت‌بندی حوزه‌های همکاری گفت: مسائل تجاری و اقتصادی در توسعه همکاری‌های دوجانبه، در صدر اهمیت قرار دارند و تقویت روابط اقتصادی، به ‌طور طبیعی به تنظیم و تعمیق دیگر حوزه‌ها نیز منجر خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی این استان اظهار کرد: اتاق بازرگانی تبریز از توانمندی ‌های بالایی برخوردار است و سرمایه‌گذاران توانمندی در استان حضور دارند؛ همچنین منطقه آزاد ارس ظرفیت ‌های بسیار مناسبی برای سرمایه ‌گذاری مشترک فراهم کرده است.

ایران و جمهوری آذربایجان اشتراکات فرهنگی تاریخی بسیاری دارند

طالع بالاشیرین اوغلو ظهرابوف سرکنسول جدید جمهوری آذربایجان در تبریز نیز با بیان اینکه مناسبات ۲ کشور از نظر فرهنگی و تاریخی بسیار نزدیک است، گفت: باید زمینه ‌های لازم برای گسترش مناسبات اقتصادی فراهم و به فعالان اقتصادی ۲ کشور معرفی شود و ما موضوعات اقتصادی را تا مرحله اجرا پیگیری خواهیم کرد تا در حد گفت‌وگوی صرف باقی نماند.

سرکنسول جمهوری آذربایجان با تأکید بر منافع مشترک ۲ کشور اظهار کرد: گسترش روابط جمهوری آذربایجان با جمهوری اسلامی ایران به نفع هر ۲ کشور است. همه چیز از گفت‌وگو آغاز می‌شود و ما آمادگی داریم انتظارات شما را به باکو منتقل کرده و پیگیر اجرایی شدن آن‌ها باشیم و بر اساس واقعیت‌های موجود میان ۲ کشور عمل خواهیم کرد.

طرح مرزی کلاله به سمت جلفا با هدف تقویت اتصال آذربایجان به نخجوان به طول ۱۰۷ کیلومتر به عنوان جاده اصلی درجه یک طراحی شد و از ۲ سال پیش با امضای تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۴۰ هزار میلیارد ریال میان وزارت راه و شهرسازی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) وارد فاز اجرایی شد. این محور به همراه پل مرزی و پایانه مشترک تعریف شده و عملیات اجرایی آن با همکاری طرف آذربایجانی ادامه دارد.

انتهای پیام/