مدت زمان صدور پروانه ساختمانی در صدرا کاهش می یابد
شهردار صدرا از توافقات جدید با سازمان نظام مهندسی استان فارس برای کاهش چشمگیر زمان صدور پروانه ساختمانی و تسهیل خدمات نقشه برداری خبر داد.
وی افزود: هدف ما این است مردم برای دریافت مجوزهای قانونی با کمترین چالش زمانی مواجه شوند و در همین راستا با توافق طرفین تصمیماتی برای به حداقل رساندن زمان صدور پروانه ساختمانی اتخاذ شد.
شهردار صدرا ادامه داد: یکی از گلوگاههای اصلی، تایید نقشههای معماری، سازه و تاسیسات است که مقرر شد با تشکیل کمیسیون مشترک، این نقشهها در کمترین زمان ممکن و به صورت یکپارچه بررسی شوند.
پارسایی کاهش هزینههای نقشهبرداری را یکی دیگر از موضوعات مورد گفتگو عنوان کرد و گفت: برنامهریزی برای کاهش زمان و هزینههای مردم در حوزه نقشهبرداری دیگر تقاضای ما بود که مورد گفتگو قرار گرفت.
شهردار صدرا با بیان اینکه ان شاءالله این جلسات بطور هفتگی تثبیت خواهد شد، گفت: ما متعهد هستیم که با اصلاح فرآیندها، بار مالی و زمانی را از دوش متقاضیان برداریم تا شاهد رونق ساختوساز و توسعه اصولی شهر صدرا باشیم.