مدت زمان صدور پروانه ساختمانی در صدرا کاهش می یابد

به گزارش ایلنا، مجتبی پارسایی در حاشیه نشست مشترک با رئیس سازمان نظام مهندسی استان فارس اظهار داشت: این جلسه با هدف تسریع در فرایندهای اداری فی مابین و انتقال دغدغه های شهروندان صدرا به میزبانی شهرداری تشکیل شد.

وی افزود: هدف ما این است مردم برای دریافت مجوزهای قانونی با کمترین چالش زمانی مواجه شوند و در همین راستا با توافق طرفین تصمیماتی برای به حداقل رساندن زمان صدور پروانه ساختمانی اتخاذ شد.

شهردار صدرا ادامه داد: یکی از گلوگاه‌های اصلی، تایید نقشه‌های معماری، سازه و تاسیسات است که مقرر شد با تشکیل کمیسیون مشترک، این نقشه‌ها در کمترین زمان ممکن و به صورت یکپارچه بررسی شوند.

پارسایی کاهش هزینه‌های نقشه‌برداری را یکی دیگر از موضوعات مورد گفتگو عنوان کرد و گفت: برنامه‌ریزی‌ برای کاهش زمان و هزینه‌های مردم در حوزه نقشه‌برداری دیگر تقاضای ما بود که مورد گفتگو قرار گرفت.

شهردار صدرا با بیان اینکه ان شاءالله این جلسات بطور هفتگی تثبیت خواهد شد، گفت: ما متعهد هستیم که با اصلاح فرآیندها، بار مالی و زمانی را از دوش متقاضیان برداریم تا شاهد رونق ساخت‌وساز و توسعه اصولی شهر صدرا باشیم.

