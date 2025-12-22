خبرگزاری کار ایران
دادستان مرکز استان خبر داد:

شناسایی و انهدام شبکه سازمان‌یافته فعال سقط جنین غیرقانونی در سمنان

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با تأکید بر اینکه سقط جنین غیرقانونی از مصادیق بارز تهدید علیه سلامت عمومی و نقض حقوق بنیادین انسان‌ها است، گفت: یک شبکه سازمان‌یافته فعال در زمینه سقط جنین غیرقانونی در شهرستان سمنان شناسایی و منهدم شده و اعضای آن نیز دستگیر شدند.

به گزارش ایلنا، محمدتقی گلی افزود: این باند سازمان‌یافته سقط جنین غیرقانونی در استان سمنان متشکل از فروشنده قرص‌های غیرمجاز سقط جنین و یک فرد به عنوان ماما بود. فردی که به عنوان ماما در این باند فعالیت داشت، بدون داشتن صلاحیت و مجوز قانونی، اقدام به انجام سقط جنین می‌کرد.

وی با بیان اینکه این شبکه مجرمانه و سازمان‌یافته در پی رصد دقیق و اقدامات هدفمند نهادهای اطلاعاتی و امنیتی شناسایی شده است، ادامه داد: پس از جمع‌آوری مستندات لازم و با صدور دستورات قضایی، اعضای این شبکه سازمان‌یافته در فرایند یک عملیات هماهنگ دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان به پیامدهای تلخ و ناگواری که اقدامات و فعالیت‌های این باند سازمان‌یافته آنها را رقم می‌زد اشاره کرده و اظهار داشت: اقدامات این افراد نه تنها فاقد هرگونه وجاهت قانونی بود، بلکه سلامت جسمی و روانی مادران را نیز به صورت جدی به خطر می‌انداخت.

گلی تصریح کرد: برای متهمان پرونده، با عناوین اتهامی متناسب، در یکی از شعبه‌های تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب استان سمنان پرونده قضایی تشکیل شده و پس از تفهیم اتهام، با قرار بازداشت موقت، روانه زندان شدند. رسیدگی به این پرونده با قاطعیت و خارج از نوبت در دستور کار قرار دارد.

وی به مرتکبان این قبیل جرایم سازمان‌یافته هشدار قانونی داده و در این خصوص بیان داشت: دستگاه قضایی استان سمنان با همکاری نهادهای اطلاعاتی و انتظامی، در برابر جرایمی که سلامت عمومی و ارزش‌های انسانی را هدف قرار می‌دهد، هیچ‌گونه تسامحی نخواهد داشت و با آنها برخورد قانونی خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان به همکاری‌های مردمی در حوزه اشاره داشته و تأکید کرد: از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه درمان‌های غیرمجاز، موضوع را از طریق مراجع رسمی گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان، برخوردهای قانونی لازم صورت گیرد.

