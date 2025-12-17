به گزارش خبرنگار ایلنا، بیتا احمدیان در مراسم رویداد«روز درهای باز» که به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش و با هدف معرفی دستاوردهای پژوهشی برگزار شد؛ با بیان اینکه ترویج کشاورزی حلقه اتصال میان مراکز جهاد کشاورزی، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌هاست، اظهار کرد: این بخش نقش کلیدی در انتقال دانش نوین، به‌کارگیری یافته‌های تحقیقاتی و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های فنی و مهندسی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به فعالیت ۶۵ مرکز جهاد کشاورزی در ۲۰ شهرستان آذربایجان‌غربی افزود: شهرستان ارومیه با ۱۱ مرکز جهاد کشاورزی، بیشترین تعداد مراکز را در سطح استان به خود اختصاص داده است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان با تأکید بر ضرورت مدیریت بهینه منابع آبی کشور، توسعه کشت عمودی و افزایش بهره‌وری در واحد سطح را از اولویت‌های اصلی برنامه‌های ترویجی عنوان کرد.

احمدیان تصریح کرد: در چارچوب برنامه‌های عملیاتی آموزشی ـ ترویجی، هر مرکز جهاد کشاورزی موظف است سالانه بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ بهره‌بردار را از طریق برنامه‌هایی نظیر سایت‌های الگویی، روز مزرعه، کانون‌های یادگیری و دوره‌های آموزشی تحت پوشش قرار دهد.

انتهای پیام/