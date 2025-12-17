خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

توسعه ترویج فناورانه و دانش‌بنیان،راهبرد تحقق امنیت غذایی

توسعه ترویج فناورانه و دانش‌بنیان،راهبرد تحقق امنیت غذایی
کد خبر : 1729006
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: دستیابی به خودکفایی و امنیت غذایی پایدار در کشور، مستلزم گسترش ترویج فناورانه و دانش‌بنیان در بخش کشاورزی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیتا احمدیان در مراسم رویداد«روز درهای باز» که به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش و با هدف معرفی دستاوردهای پژوهشی برگزار شد؛ با بیان اینکه ترویج کشاورزی حلقه اتصال میان مراکز جهاد کشاورزی، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌هاست، اظهار کرد: این بخش نقش کلیدی در انتقال دانش نوین، به‌کارگیری یافته‌های تحقیقاتی و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های فنی و مهندسی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به فعالیت ۶۵ مرکز جهاد کشاورزی در ۲۰ شهرستان آذربایجان‌غربی افزود: شهرستان ارومیه با ۱۱ مرکز جهاد کشاورزی، بیشترین تعداد مراکز را در سطح استان به خود اختصاص داده است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان با تأکید بر ضرورت مدیریت بهینه منابع آبی کشور، توسعه کشت عمودی و افزایش بهره‌وری در واحد سطح را از اولویت‌های اصلی برنامه‌های ترویجی عنوان کرد.

احمدیان تصریح کرد: در چارچوب برنامه‌های عملیاتی آموزشی ـ ترویجی، هر مرکز جهاد کشاورزی موظف است سالانه بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ بهره‌بردار را از طریق برنامه‌هایی نظیر سایت‌های الگویی، روز مزرعه، کانون‌های یادگیری و دوره‌های آموزشی تحت پوشش قرار دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری