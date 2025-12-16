به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در جریان سی‌ویکمین نشست خبری سخنگوی دولت در پالایشگاه شازند، افزود: دغدغه مردم استان نسبت به مسائل زیست‌محیطی جدی است. آلایندگی حتی در حد استانداردهای بین‌المللی نیز در شهری با انباشت آلاینده‌ها می‌تواند اثر هم‌افزا داشته باشد. به همین دلیل هدف اصلی تأمین گاز یا جایگزینی آن با انرژی خورشیدی است. خاموشی گسترده، گزینه قابل قبولی نیست، چرا که خدمات حیاتی مانند آب، بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های اساسی را مختل می‌کند.

وی به چالش‌های استان مرکزی بر اهمیت حفظ محیط‌زیست همراه با توسعه صنعتی تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: توسعه صنعتی این استان باید همراه با رعایت ملاحظات محیط‌زیستی و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر باشد. برنامه‌ریزی دولت به گونه‌ای است که ضمن تأمین نیاز صنعت، رفاه و سلامت مردم نیز تضمین شود. دنیا به جای توقف کامل صنعت، راهکارهایی مانند طراحی فیلترها و جایابی مناسب صنایع را برای کاهش آلاینده‌ها انتخاب می‌کند.

استاندار مرکزی اظهار داشت: با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و ناترازی گاز و برق، اقدامات دولت برای مدیریت مصرف و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر، از جمله انرژی خورشیدی، در دستور کار قرار دارد. دولت و تیم مدیریتی استان مرکزی متعهد به ادامه توسعه صنعتی، تأمین انرژی پایدار، حفاظت از محیط‎زیست و مدیریت منابع آب و برق هستند تا نیاز صنعت و رفاه مردم همزمان تأمین شود. دولت تلاش می‌کند با همکاری دانشگاه و صنعت، نقطه تعادل میان توسعه صنعتی و سلامت ایجاد کند.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: استان مرکزی به دلیل مصرف بالای برق در بخش صنعت، همواره با چالش تأمین انرژی مواجه بوده است. 85 درصد برق استان صرف تولید و صنعت می‌شود، در حالی که در تهران 67 درصد برای مصارف خانگی است. توسعه انرژی خورشیدی، راه‌حل اساسی و پایدار استان برای عبور از چالش آلودگی و ناترازی انرژی است و همراهی مردم و بخش خصوصی در این مسیر کم‌نظیر بوده است. اگر این همراهی نبود، این استان امروز در شمار استان‌های با بیشترین دغدغه زیست‌محیطی قرار می‌گرفت.

وی بیان داشت: برنامه‌ای منسجم و بلندمدت برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی استان مرکزی در 11 سرفصل مختلف تدوین و به امضاء فرمانداران و مدیران استان رسیده است تا ضمن تأمین انرژی، رفاه و سلامت مردم تضمین شود. بیش از 800 ساختگاه انرژی خورشیدی در نقاط مختلف استان پیش‌بینی، شناسایی و جانمایی شده است و نتایج این اقدامات در آینده نزدیک نمایان خواهد شد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، امیدواریم این استان هیچ‌گونه ناترازی برق نداشته باشد.

استاندار مرکزی تأکید کرد: سال گذشته در اوج محدودیت‌ها، استان مرکزی با 400 مگاوات کاهش برق مواجه بود، اما با افزایش تولید، به ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، در سال جاری این امکان فراهم شده که برق تولیدی استان ابتدا صرف نیاز این منطقه شود. موضوعی که رئیس‌جمهور و وزیر نیرو نیز بر آن تأکید و دستور کتبی صادر کرده‌اند. با اجرای برنامه جامع انرژی‌های تجدیدپذیر، به زودی به نخستین استان کشور در این حوزه تبدیل می‌شویم که از ناترازی برق خارج شده و با محدودیت مواجه نخواهد بود.

زندیه‌وکیلی به عملکرد استان مرکزی در حوزه صنعت و انرژی اشاره کرده و ابراز داشت: استان مرکزی در مدیریت ناترازی برق و حفظ تولید صنعتی پیشتاز است این استان در صورت تأمین کامل برق، قادر خواهد بود مصرف برق خود را مدیریت و استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت کند. توسعه صنعتی، مدیریت منابع انرژی و حفظ محیط‌زیست با تکیه بر نیروی انسانی فرهیخته این استان ادامه خواهد یافت. هم‌افزایی بین این ارکان سبب خواهد شد تا توسعه همه‌جانبه تحقق یابد.

وی همچنین به وضعیت جامعه کارگری استان مرکزی و ارتباط کاری قشر کارگران با قطعی‌های برق و ناترازی انرژی اشاره داشته و اضافه کرد: در شرایط ناترازی برق و محدودیت‌های اقتصادی، تمامی تلاش‌ها بکار گرفته شد تا فرایند تولید با مشکل مواجه نشود. در این راستا مشکلات واحدهای تولیدی صنعتی و پرداخت حقوق کارگران به حداقل 2 دهه گذشته کاهش یابد. این موفقیت نتیجه دلسوزی و تطبیق صنعتگران با شرایط اقتصادی و ارزی کشور است.

استاندار مرکزی به اقدامات دولت در زمینه مدیریت منابع آب و انرژی اشاره کرده و در این رابطه گفت: برای تأمین آب پالایشگاه‌ها، مدیریت منابع سدها و استفاده از پساب‌ها بکار گرفته شد و شبکه انتقال آب اراک و ساوه توسعه یافت. خط انتقال آب 132 کیلومتری ساوه، که در بازه زمانی 18 سال فقط 32 کیلومتر آن اجرایی شده بود، در سال گذشته ۳۵ کیلومتر دیگر اجرا شد و برنامه‌ریزی برای تکمیل آن طی یک سال آینده ادامه دارد.

زندیه‌وکیلی افزود: پالایشگاه شازند تنها پالایشگاه کشور است که مازوت کم‌سولفور تولید می‌کند و برای نخستین‌بار در دولت چهاردهم، این سوخت با دستور رئیس‌جمهور و وزیر نفت در اختیار نیروگاه‌ها قرار گرفت. در یک سال گذشته، پروژه‌های مهمی در حوزه کاهش آلایندگی و استفاده از منابع جایگزین آب در این پالایشگاه انجام شده است. از جمله بهره‌گیری از فاضلاب شهری شازند و آستانه، اجرا شده که در نوع خود کم‌سابقه است و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.

وی به دستاوردهای استان مرکزی در حوزه عدم استفاده از مازوت و همچنین مدیریت نیروگاه اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: با اقداماتی که در حوزه سوخت مازوت و مدیریت نیروگاه‌ها در سطح این استان انجام شدهاست، خروجی آلاینده‌ها در حد استانداردهای بین‌المللی قرار دارد. اما این نکته را باید در نظر داشت که اثر ترکیبی این آلاینده‌ها با سایر منابع محیطی همچنان نیازمند تأمین گاز و استفاده از انرژی خورشیدی است.

استاندار مرکزی اظهار داشت: این استان با بیش از 3800 واحد تولیدی و صنعتی، یکی از متنوع‌ترین استان‌های تولیدی کشور است و به عنوان پایتخت صنعتی ایران شناخته می‌شود. این استان علاوه بر تولید صنعتی گسترده، در حوزه کشاورزی نیز عملکرد قابل توجهی دارد و در تولید گندم، گوشت قرمز و مرغ بیش از نیاز استان تولید می‌کند. محصولات شاخصی مانند انار در رتبه اول صادرات کشور قرار دارد. سال گذشته 1.6 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته که صرفاً از گمرکات استان انجام شده است.

