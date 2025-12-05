خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده گچساران و باشت در مجلس:

کلنگ‌زنی پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکه ای در گچساران

کلنگ‌زنی پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکه ای در گچساران
کد خبر : 1723199
لینک کوتاه کپی شد.

ایجاد شش هزار شغل در آینده نزدیک گچساران

نماینده گچساران و باشت در مجلس از کلنگ‌زنی پروژه احداث پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکه‌ای شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد با پیش‌بینی اشتغال مستقیم اولیه حداقل ۲ هزار نفر خبرداد.

به گزارش ایلنا از گچساران،" غلامرضا تاج‌گردون " در حاشیه آئین کلنگ‌زنی این پروژه صنعتی با تقدیر از سفر دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور  و هیأت همراه به استان کهگیلویه و بویراحمد، اظهار داشت: احداث پالایشگاه دست‌دوم پتروشیمی با ظرفیت ۱۲۰ هزار بشکه در روز توسط شرکت پالایش نفت اصفهان اکنون کلنگ‌زنی می شود که با سرمایه‌گذاری حدود ۲ میلیارد دلار، زمینه اشتغال ۲ هزار نفر را فراهم می‌کند.

وی گفت: این پروژه، یکی از طرح‌های بسیار خوب و ارزشمند به‌ویژه با توجه به ظرفیت بی‌نظیر استان در تولید نفت خام است و طبیعی است که هرچه بتوانیم فرآوری این ثروت خام را در داخل استان افزایش دهیم، ارزش افزوده و اشتغال بیشتری ایجاد می شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  از احداث مجتمع تولید انواع شیشه توسط شرکت شیشه گچساران با مشارکت بانک سپه بت ۱۸۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری ارزی هم خبرداد.

تاج گردون گفت: پیش‌بینی می‌شود در این طرح نیز حدود سه هزار و ۸۰۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد و البته زمان اجرای این پروژه سه سال اعلام شده است.

نماینده گچساران و باشت در ادوار مجلس افزود: سومین پروژه ای که قرار است در شهرستان گچساران احداث شود نیز ساخت واحد تولید لوله‌های بدون درز توسط گروه توسعه صنایع و معادن سیلک است که با سه هزار میلیارد تومان و ۲۴۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری، حدود ۱۸۰ شغل مستقیم پایدار ایجاد می کند.

تاج‌گردون گفت: برآورد می‌شود اجرای کامل این سه طرح در بازه سه تا چهار سال آینده، بیش از شش هزار نفر فرصت شغلی در شهرستان گچساران ایجاد کند.

به گزارش ایلنا، شهرستان گچساران از شهرستان‌های ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می رود که یک چهارم نفت و گاز کشور را تولید و صادر می کند.

این شهرستان هم اکنون مکانی امن و قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی بشمار می رود که با یاسوج مرکز استان حدود ۱۵۰ کیلومتر فاصله دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی