به گزارش ایلنا از گچساران،" غلامرضا تاج‌گردون " در حاشیه آئین کلنگ‌زنی این پروژه صنعتی با تقدیر از سفر دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور و هیأت همراه به استان کهگیلویه و بویراحمد، اظهار داشت: احداث پالایشگاه دست‌دوم پتروشیمی با ظرفیت ۱۲۰ هزار بشکه در روز توسط شرکت پالایش نفت اصفهان اکنون کلنگ‌زنی می شود که با سرمایه‌گذاری حدود ۲ میلیارد دلار، زمینه اشتغال ۲ هزار نفر را فراهم می‌کند.

وی گفت: این پروژه، یکی از طرح‌های بسیار خوب و ارزشمند به‌ویژه با توجه به ظرفیت بی‌نظیر استان در تولید نفت خام است و طبیعی است که هرچه بتوانیم فرآوری این ثروت خام را در داخل استان افزایش دهیم، ارزش افزوده و اشتغال بیشتری ایجاد می شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از احداث مجتمع تولید انواع شیشه توسط شرکت شیشه گچساران با مشارکت بانک سپه بت ۱۸۹ میلیون دلار سرمایه‌گذاری ارزی هم خبرداد.

تاج گردون گفت: پیش‌بینی می‌شود در این طرح نیز حدود سه هزار و ۸۰۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد و البته زمان اجرای این پروژه سه سال اعلام شده است.

نماینده گچساران و باشت در ادوار مجلس افزود: سومین پروژه ای که قرار است در شهرستان گچساران احداث شود نیز ساخت واحد تولید لوله‌های بدون درز توسط گروه توسعه صنایع و معادن سیلک است که با سه هزار میلیارد تومان و ۲۴۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری، حدود ۱۸۰ شغل مستقیم پایدار ایجاد می کند.

تاج‌گردون گفت: برآورد می‌شود اجرای کامل این سه طرح در بازه سه تا چهار سال آینده، بیش از شش هزار نفر فرصت شغلی در شهرستان گچساران ایجاد کند.

به گزارش ایلنا، شهرستان گچساران از شهرستان‌های ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می رود که یک چهارم نفت و گاز کشور را تولید و صادر می کند.

این شهرستان هم اکنون مکانی امن و قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاری در حوزه پتروشیمی بشمار می رود که با یاسوج مرکز استان حدود ۱۵۰ کیلومتر فاصله دارد.

