محمدحسن اسدی امروز ۱۲ آذر در آیین آغاز به کار نخستین کنگره ملی نگهداری و تعمیرات ابنیه و تاسیسات شهری وضعیت فعلی شبکه‌های زیرزمینی، ابنیه و پروژه‌های شهری را جای نگرانی جدی توصیف کرد و هشدار داد: بخش قابل‌توجهی از تاسیسات هنوز به سن فرسودگی نرسیده اما به دلیل کمبود رسیدگی و ضعف منابع مالی در معرض بحران قرار دارند.

شهردار شیراز با اشاره به ویژگی‌های هویتی و فرهنگی شهر، شیراز را قطب گردشگری، پزشکی، صنایع‌دستی، محیط‌زیست و نشاط اجتماعی کشور معرفی کرد و یادآور شد: بر اساس برآورد رسانه ملی، برگزاری پیاده‌روی خانوادگی با حضور بیش از ۲۰۰ هزار نفر، این شهر را به پایتخت نشاط اجتماعی تبدیل کرده است.

وی با اشاره به جذب ۶۱ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در دوره مدیریت کنونی، شیراز را شهر اعتماد و مشارکت خواند.

شهردار شیراز با اشاره به حضور شیراز در هیئت‌مدیره شهرهای تاریخی جهان، متروپولیس و مجمع شهرداران آسیایی، افزود این شهر پیشرو در اجرای پروژه‌های بزرگ و اثرگذار مانند چندین خط متروی همزمان است.

اسدی توضیح داد: در هر نقطه از شهر تا شعاع کمتر از یک هزار متر یک پروژه بزرگ در حال اجراست و در تمام ارتفاعات شهر نیز فعالیت‌های عمرانی جریان دارد.

شهردار شیراز با اشاره به اینکه ابنیه و تأسیسات شهری در کشور هنوز به سن پایان عمر نرسیده اما در معرض خطر هستند، تصریح کرد: وضعیت درآمد شهرداری‌ها بسیار ضعیف است و بسیاری از دستگاه‌ها دستشان در جیب شهرداری است و کمک‌های موردنیاز را دریافت می‌کنند، در حالی که شهرداری از سوی مجموعه‌های دولتی حمایت نمی‌شود.

وی با هشدار نسبت به اینکه برای نخستین بار چنین کنگره‌ای برگزار می‌شود، از تمامی کارشناسان و مسئولان تخصصی حوزه فنی و مهندسی خواست به این مسائل توجه ویژه کنند.

اسدی کمبود آب و هدررفت ۳۰ درصدی شبکه‌های آب در کشور را بحران‌آفرین دانست و گفت: وضعیت شهرهای جدید از جمله صدرا نیز بهتر از کلان‌شهرها نیست و شبکه‌های برق، آب، فاضلاب و مخابرات در وضعیتی نگران‌کننده قرار دارد.

شهردار شیراز با بیان اینکه ۷۵ درصد جمعیت کشور به سمت شهرنشینی حرکت کرده‌اند، نبود مدیریت واحد شهری را یکی از معضلات جدی دانست و با اشاره به پروژه زیرگذر شهید فریدون عباسی که دو ماه آینده بهره‌برداری می‌شود، گفت: هزینه‌های جابه‌جایی تأسیسات در پروژه‌های شهری بسیار سنگین است و با وجود قانون درآمدهای پایدار که مسئولیت جابه‌جایی را بر عهده دستگاه‌های خدمات‌رسان می‌گذارد، شهرداری نمی‌تواند منتظر اقدام این دستگاه‌ها بماند و ناگزیر از ورود مستقیم است.

وی تصریح کرد: نبود مدیریت یکپارچه شهری باعث سردرگمی و اختلال در اجرای پروژه‌ها می‌شود و تأکید کرد در کشورهای توسعه‌یافته شهردار همه‌کاره شهر است اما در ایران چنین نیست و این موضوع باید اصلاح شود.

به گفته اسدی شبکه‌های زیرزمینی مانند تار عنکبوت در زیر شهر گسترده شده و بسیاری از آنها ۵۰ تا ۶۰ سال عمر دارند و در برابر مخاطراتی مانند زلزله بسیار آسیب‌پذیرند.

شهردار شیراز در پایان با تأکید بر اینکه آینده همه دستگاه‌ها و مدیران مسیر مشترکی دارد، گفت: تجربه‌های موفق زمانی ارزشمند است که به اشتراک گذاشته شود و ابراز امیدواری کرد این کنگره آغازگر همکاری‌های گسترده‌تر و مؤثرتر در مسیر اعتلای کشور باشد.

