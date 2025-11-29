خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان چای کشور:

۳۲ درصد صادرات چای ایران راهی ترکیه می‌شود

۳۲ درصد صادرات چای ایران راهی ترکیه می‌شود
کد خبر : 1720248
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به ویژگی ارگانیک بودن چای ایرانی گفت: ۳۲ درصد صادرات چای ایران به مقصد ترکیه انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا از لاهیجان، حبیب جهانساز شامگاه جمعه در دیدار با تجار و سرمایه‌گذاران ترکیه در رودسر اظهار کرد: قطعاً کشور ترکیه و ایران از دیر باز شرکای تجاری خوبی برای همدیگر بوده اند و این تجارت همواره پایدار بوده است.

وی افزود: بالطبع برای گیلان هم مهم است که بتواند ارتباطات مستقیمی با کشور همجوار خود ترکیه و استان وان داشته باشد.

رئیس سازمان چای کشور ادامه داد: ما علاوه بر مشترکات فرهنگی و مذهبی و زبان نقطه مشترک در زمینه چای با ترکیه داریم.

وی با اشاره به اینکه اقلیم مناطق چای خیز ما با اقلیم مناطق چای خیز ترکیه مشترک است ادامه داد: این تشابه اقلیمی از دیر باز باعث شد که ارقام کشت ما با ارقام کشت منطقه ترکیه کاملاً مشابه باشد.

رئیس سازمان چای کشور بیان کرد: ترکیه از سرانه مصرف بسیار بالایی برخوردار و این ظرفیت خوبی است که بتوانیم روی مشترکات ما تفاهمات مناسبی در زمینه تجارت چای داشته باشیم.

وی با اشاره به خصوصیت شناخته شده چای ارگانیک ایرانی در جهان گفت: ۳۲ درصد صادرات چای روانه کشور ترکیه می‌شود.

جهانساز با بیان اینکه ۹۰ درصد چای ایرانی در باغات گیلان تولید می‌شود افزود: بالغ بر ۱۸۰ کارخانه چایسازی در گیلان فعال است.

رئیس سازمان چای کشور تصریح کرد: علاوه بر تولید چای در صنایع بسته بندی، فرآوری در سطح کشور چای گیلان رتبه اول را دارد که بالغ بر ۵۰ برند کارخانه با استانداردهای بهداشتی چای تولید می‌کنند.

وی بیان کرد: تجارت چای ما بخش دولتی نیست بلکه کاملاً خصوصی است که در یک بازار رقابتی تجار در حال رقابت واردات و صادرات چای هستند.

جهانساز گفت: گیلان در این زمینه می‌تواند تأمین کننده بخش زیادی از چای صادراتی کشور باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی