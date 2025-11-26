مداخله دولت در تأمین و توزیع کالاهای اساسی استان مرکزی ضروری است / محدودیتی در تأمین نیازهای اساسی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس نوری در جلسه ستاد تنظیم بازار استان مرکزی، افزود: ایجاد انبارهای منطقه‌ای، سردخانه‌ها، میادین میوه و تره‌بار و مراکز خرید مستقیم محصولات کشاورزی در این استان باید در دستور کار قرار گیرد و به صورت جدی به آن پرداخته شود. استان مرکزی در تولید پیشتاز است، اما تورم در این استان بالا است. تورم بالا در این استان موضوعی است که باید مورد تحلیل و ارزیابی قرار بگیرد و برای آن راهکاری اساسی اندیشیده شود.

وی به مقایسه وضعیتی استان مرکزی با سایر استان‌ها پرداخته و ادامه داد: انسجام بازار توزیع در استان قم موجب شده تورم این استان کمتر باشد. در استان اصفهان عرضه محصولات لبنی به دلیل گسترش واحدهای خرده‌فروشی 20 تا 30 درصد ارزان‌تر از استان مرکزی است و این نشان‌دهنده اهمیت توسعه شبکه توزیع خرد در استان است. همچنین هزینه‌های درمان در استان مرکزی نسبت به دیگر استان‌ها ۹ درصد بیشتر است و نرخ نان در مقایسه با دیگر استان‌ها گران‌تر است.

معاون اقتصادی اداره‌کل امور اقتصاد و دارایی استان مرکزی اظهار داشت: دلایل و ریشه‌های تورم باید به طور دقیق تحلیل شود تا بتوان برنامه‌ای برای کنترل آن در سطح استان مرکزی طراحی کرد. بخشی از عوامل تورم ناشی از سیاست‌های کلان ملی از جمله سیاست‌های پولی و بودجه‌ای، کسری بودجه و فاصله زیاد نرخ ارز رسمی و آزاد، همچنین انتظارات تورمی ناشی از شرایط جنگ، خشکسالی و تحولات اقتصادی سال 1404 بر وضعیت کشور و به تبع استان مرکزی اثرگذار بوده است.

نوری تصریح کرد: بر اساس آخرین آمار رسمی مهر ماه سال 1404، نرخ تورم کشور 38.9 درصد بوده در حالی که استان مرکزی با 42.4 درصد و در وضعیت نامناسب‌تری قرار داشته است. در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تورم سالانه این استان 45.5 درصد گزارش شده، در حالی که متوسط کشوری 43 درصد است. همچنین در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات، متوسط تورم کشور 36.9 درصد بوده، اما استان با 40.1 درصد شرایط نامساعدتری داشته است.

وی به بررسی‌هایی که در بازه زمانی 5 سال گذشته انجام شده اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: بررسی 5 سال اخیر نشان می‌دهد به جز سال 1403، تورم استان مرکزی همواره بیشتر از متوسط کشوری بوده است. در 7 ماه گذشته شکاف میان استان مرکزی و کشور افزایش یافته است. این روند واگرایی تورم ماهانه، نگرانی جدی ایجاد کرده و استان مرکزی را در میان 5 استان با وضعیت نامناسب تورمی قرار داده است. موضوعی که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

معاون اقتصادی اداره‌کل امور اقتصاد و دارایی استان مرکزی تأکید کرد: در بخش برنج وضعیت این استان نسبت به متوسط کشوری نامساعد است و نیاز به حمایت و مداخله دولت در تأمین و توزیع دولتی وجود دارد. در گروه روغن و چربی‌ها نیز با وجود ظرفیت تولید و بسته‌بندی در استان، تورم همچنان بالاست و باید با صدور مجوزهای صنایع کوچک روغن‌گیری و ایجاد واحدهای تصفیه و بسته‌بندی، این بخش تقویت شود.

نوری به وضعیت استان مرکزی در گروه‌های کالاهای اساسی اشاره کرده و در این خصوص ابراز داشت: در گروه‌هایی مانند روغن و چربی‌ها، سبزیجات، شکر، مربا، عسل و شکلات، این استان وضعیت نامساعدی نسبت به وضعیت کشوری دارد. بر اساس آمارهایی که در این حوزه وجود دارد، استان مرکزی در یک سال گذشته با تورم 70.4 درصدی رتبه 4 کشور را در حوزه گروه‌های کالایی نامساعد کسب کرده است.

وی اضافه کرد: در حوزه چای، قهوه و کاکائو، کارخانه‌های استان مرکزی محصولات خود را به نمایندگی‌های انحصاری در تهران و قم واگذار می‌کنند و حتی مغازه‌های کوچک برای تأمین کالا باید از این نمایندگی‌ها خرید کنند. تولید آب‌میوه محلی، سبزیجات و فرآورده‌های دامی باید حمایت شوند. ایجاد بازارچه‌های فروش مستقیم فرآورده‌های پروتئینی در شهر اراک و حمایت از کارگاه‌های کوچک تولید پنیر و لبنیات سنتی می‌تواند به بهبود وضعیت بازار کمک کند.

محدودیتی در تأمین نیازهای اساسی وجود ندارد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: محدودیتی در تأمین نیازهای اساسی وجود ندارد و جهاد کشاورزی این استان آمادگی کامل برای تأمین شیر مدارس و اجرای طرح هوشمندسازی توزیع برنج را دارد. در بخش مواد خوراکی مانند شکر، عسل، مربا و شکلات حدود 37 واحد درصد اختلاف قیمت وجود دارد، اما اثرگذاری بخش خدمات و سایر حوزه‌ها بر تورم بسیار بیشتر از مواد خوراکی است. در تولید محصولات دامی نیز رشد قابل توجهی حاصل شده است.

علی صفری افزود: در بخش کشاورزی استان مرکزی محدودیتی وجود ندارد و تولید گندم به بیش از 250 هزار تن رسیده که 2 برابر نیاز استان است. در زمینه حبوبات با استفاده از تکنولوژی‌های نوین آبیاری، کاهش تولید مشاهده نشده است. با این حال، واردات حبوبات در سطح کشور با مشکلاتی مواجه بوده که یکی از دلایل گرانی این محصول محسوب می‌شود. باید در نظر داشت کشور به طور کلی 85 درصد وابستگی به واردات دانه‌های روغنی دارد و استان در این زمینه سهم چندانی ندارد.

وی به موضوع تأمین شیر مدارس اشاره کرده و ادامه داد: استان مرکزی برای اجرای طرح شیر مدارس به 52 تن شیر در هفته نیاز دارد که معادل روزانه حدود ۹ تن است. نرخ مصوب کشوری برای شیر مدارس حدود 17 هزار تومان تعیین شده و در برخی استان‌ها این نرخ تا 20 هزار تومان نیز افزایش یافته است. با وجود اعتراض تولیدکنندگان نسبت به قیمت‌ها، جهاد کشاورزی استان مرکزی آمادگی دارد شیر مدارس را تأمین کند، حتی اگر این کار برای تولیدکنندگان با فشار و اکراه همراه باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی به موضوع طرح هوشمندسازی توزیع برنج در این استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: این آمادگی در استان وجود دارد تا 50 فروشگاه در بستر سامانه به کدملی‌ها متصل شوند تا روند توزیع برنج در استان قابل رصد باشد. اجرای طرح هوشمندسازی توزیع برنج در استان مرکزی و فرایندهای این اقدامات می‌تواند به شفافیت و کنترل بهتر بازار و توزی مناسب این کالا در سطح استان کمک کند.

هنوز اجرای کامل طرح شیر مدارس در استان مرکزی آغاز نشده است

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: با تأکید بر اهمیت سلامت دانش‌آموزان گفت: با وجود ظرفیت بالای شرکت‌های لبنی در این استان، هنوز اجرای کامل طرح شیر مدارس در استان آغاز نشده است و این موضوع پس از گذشت بیش از 65 روز از سال تحصیلی قابل قبول نیست. قراردادهای مربوط به تأمین شیر مدارس در 26 استان کشور منعقد شده و استان مرکزی جزء آخرین استان‌هایی است که در این زمینه قرار گرفته است.

عبدالرضا پیرحسینلو به تخصیص اعتباری بالغ بر 870 میلیارد ریال برای اجرای طرح شیر مدارس اشاره داشته و افزود: این اعتبار برای توزیع 244 هزار بسته شیر در هفته در نظر گرفته شده است. افزایش قیمت شیر حتی به میزان 1000 ریال می‌تواند موجب حذف بخشی از دانش‌آموزان از اجرای طرح توزیع شیر در مدارس شود و این موضوع به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. در برخی استان‌ها قیمت شیر مدارس تا 175 هزار ریال تعیین شده است.

وی به ظرفیت شرکت‌های تولیدکننده لبنیات در استان مرکزی اشار کرده و در این خصوص ادامه داد: 4 شرکت تولیدکننده لبنیات در این استان فعال هستند که می‌توانند نیاز دانش‌آموزان را تأمین کنند. با توجه به ظرفیت شرکت‌های لبنی در استان و وجود بیش از 150 هزار دانش‌آموز در شعاع کمتر از 35 کیلومتری شهر اراک، هزینه توزیع در استان مرکزی بسیار پایین خواهد بود. بنابراین نباید شاهد افزایش قیمت شیر مدارس در استان باشیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی به تعداد بسته‌های شیری که قرار است در مدارس توزیع شود اشاره کرده و اظهار داشت: در شهر اراک حدود 100 تا 110 هزار بسته شیر قرار است توزیع شود که به دلیل تولید داخلی، هزینه حمل‌ونقل عملاً وجود ندارد. بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، دانش‌آموزان دوره ابتدایی باید هفته‌ای ۲ وعده شیر دریافت کنند که معادل 360 تا 400 میلی‌لیتر است و این اقدام نقش مهمی در پیشگیری از بیماری‌هایی مانند پوکی استخوان دارد.

پیرحسینلو به مهمترین دلایلی که توزیع شیر در مدارس را الزامی می‌کند اشاره داشته و تصریح کرد: دانش‌آموزان استان مرکزی به دلیل شرایط مختلف از جمله تعطیلی مدارس ناشی از آلودگی هوا یا بیماری‌ها تحت فشار هستند و نباید در موضوع تغذیه نیز دچار محرومیت شوند. این دانش‌آموزان شهروندان آینده کشور هستند و اگر امروز حمایت نشوند، در آینده هزینه‌های سنگینی برای درمان بیماری‌هایی مانند پوکی استخوان بر دوش دولت خواهند داشت.

انتهای پیام/