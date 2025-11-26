۳۷۸ مورد کالای فاقد علامت استاندارد درچهارمحال و بختیاری شناسایی شد

سینوس همت زاده در گفت و گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه در سال جاری ۵۴ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری برای محصولات تولیدی استان صادر شد افزود: همچنین ۷پروانه استاندارد تشویقی با هدف ارتقای کیفی و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان صادر شد.

وی اظهارداشت: در سال جاری تاکنون تعداد ۵۰۷ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی استان صورت گرفته است و ۳۷۸ مورد کالای فاقد علامت استاندارد در مراکز عرضه شناسایی شده است.

همت زاده با اشاره به اینکه درسال جاری تعداد ۱۳ مورد پرونده تخلف واحدهای تولیدی استان (به دلیل عدم مطابقت با استاندارد) به کمیسیون ماده ۴۲ ارجاع شده است بیان کرد: پرونده ها شامل برخی واحدهای صنایع غذایی، ساختمانی، خدماتی، مکانیک و فلز شناسی بوده است.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با توجه به نوع تخلف واحد های تولیدی اخطار، اخذ تعهد و جریمه نقدی برای واحدهای متخلف در نظر گرفته شده است.

همت زاده تعداد واحدهای تولیدی فعال دارای حداقل یک پروانه استاندارد معتبر در استان را ۲۴۲ واحد عنوان نمود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این اداره کل به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، با کنترل های ادواری، ضمن برخورد با متخلفان از هرگونه تولید و توزیع کالاهای غیر استاندارد و فاقد کیفیت در بازار جلوگیری خواهد کرد.

