ساماندهی بازارهای هفتگی شیراز در دستور کار مدیریت شهری

به گزارش ایلنا، در این جلسه موضوعاتی همچون ارتقای زیرساخت‌ها، شفاف‌سازی چارچوب فعالیت، نظارت بر قیمت‌ها، مقابله با فعالیت افراد غیرمجاز و ساماندهی حضور اتباع خارجی مورد بررسی قرار گرفت.

عضو و نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در این جلسه با یادآوری اهمیت بازارهای هفتگی به‌عنوان یکی از بخش‌های اقتصادی محلی گفت؛ این بازارها نقش مهمی در اشتغال خرد، تأمین نیازهای روزانه مردم و افزایش دسترسی به کالا دارد.

محمدتقی تذروی تأکید کرد: مدیریت شهری باید توجه ویژه‌ای به وضعیت صنف بازارهای هفتگی داشته باشد، ضمن حفظ نظم، شأن شغلی فعالان بازار و افزایش امکانات زیربنایی.

تذروی بیان کرد: شهرداری در این رابطه مانند صاحبخانه‌ای است که مستاجران آن فعالان بازار هستند و باید کمک کند تا آن‌ها بتوانند در شرایط مناسب امرار معاش کنند و خدمات به شهروندان بهبود یابد.

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز، نیز گفت: این نهاد در تلاش است فعالیت بازارهای هفتگی را با ضوابط قانونی منطبق‌تر کند.

سجاد خلیلی از هماهنگی جدید با معاونت اجرایی سازمان خبر داد تا چارچوب فعالیت این بازارها شفاف‌تر و منظم‌تر شود.

خلیلی نظارت بر قیمت کالاها را یکی از محورهای جدی ساماندهی دانست و از همکاری مستمر با اتاق اصناف، اداره تعزیرات و نهادهای نظارتی دیگر یاد کرد تا بازار هفتگی با عدالت قیمت و سلامت عرضه همراه باشد.

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز تصریح کرد: یکی دیگر از چالش‌های گزارش‌شده که وی به آن پرداخت، حضور افراد غیرمجاز در بازارهای هفتگی به‌ویژه اتباع بیگانه است.

وی تأکید کرد: سازمان ساماندهی با جدیت به کنترل این فعالیت‌ها خواهد پرداخت تا امنیت صنفی و قانونی بازار حفظ شود.

خلیلی همچنین بیان کرد: مدیریت جدید سازمان کاملاً در کنار فعالان بازارهای هفتگی است و برنامه دارد با مشارکت آن‌ها برای رفع مشکلات زیرساختی، ارتقای شرایط بازار و افزایش ظرفیت فعالیت این بازارها تلاش کند.

در این نشست، نمایندگان بازارهای هفتگی نیز دغدغه‌ها و پیشنهادات خود را مطرح کردند؛ موضوعاتی مانند بهبود مکان بازارها، زیرساخت خدماتی، امکانات بهداشتی و امنیتی بیان شد.

مقرر شد جلسات دوره‌ای ادامه یابد تا مراحل بعدی ساماندهی بازار هفتگی با مشارکت کامل فعالان و نهادهای شهری پیش برود.

انتهای پیام/