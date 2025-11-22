به گزارش ایلنا، ‌شینا انصاری روز شنبه در حاشیه جلسه ستاد مدیریت بحران مازندران در منطقه الیت چالوس افزود: با توجه تشدید خشکسالی و کم بارشی به یگان ویژه برای اطفای حریق در جنگل های زاگرس و هیرکانی نیازمند هستیم تا واکنش سریع و بهنگام در زمان وقوع حوادث آتش سوزی داشته باشیم و از گسترش آن جلوگیری کنیم.

وی ضمن تشکر و قدرانی از زحمات فعالان محیط زیست، مردم بومی و محیط بانان که در این مدت برای اطفای آتش سوزی جنگل منطقه الیت تلاش کرده‌اند، ‌اظهار داشت: در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته هیات دولت در خصوص تقویت امکانات برای مقابله حریق در جنگل رایزنی های متعدد انجام شده است.

رییس سازمان محیط زیست گفت: از روز گذشته نیز موضوع کمک های بین المللی مطرح شد و با پیگیری وزارت امور خارجه ۲ فروند هواپیمای اطفای حریق و یک فروند بالگرد از کشور ترکیه وارد عمل شده است و همچنین در صورت نیاز قرار است از دولت روسیه کمک بگیریم.

عرصه های جنگلی روستای "الیت" مرزن آباد در ۲ مرحله دچار آتش سوزی شد که مرحله نخست آن ۱۰ آبانماه جاری به وقوع پیوست که در نهایت پس از چند روز تلاش نیروهای امدادی، آتش مهار شد.

مرحله دوم آتش سوزی در جنگل های الیت مرزن آباد نیز از روز شنبه هفته گذشته آغاز شد و اکنون وارد هفتمین روز شده است که با وجود به کارگیری چندین فروند بالگرد و تلاش نیروهای امدادی و مردمی، بخش زیادی از آتش در عرصه های جنگلی این منطقه مهار شده است و تنها بخش کمی در حال سوختن است.

حدود هشت هکتار از جنگل‌های این منطقه دچار آتش سوزی شده بود که با اجرای عملیات اطفای هوایی و زمینی آتش در هفت هکتار از این عرصه خاموش شده است و تنه آتش در کمتر از یک هکتار از این عرصه های ملی هنوز شعله ور است.

