آیندهپژوهی و هوشمندسازی؛ راهبرد توسعه بخش دام و طیور در چهارمحال و بختیاری
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به سهم ۳۴ درصدی بخش دامی در تولیدات کشاورزی استان، هوشمندسازی و آیندهپژوهی را راهبرد اصلی توسعه این بخش عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین بهرامی در اولین همایش ملی آیندهپژوهی و ارتقای کیفی در دامپزشکی و علوم دامی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد برگزار شد، اظهار داشت: بیش از ۱ میلیون ۶۰۰ هزار رأس دام سبک و حدود ۱۵۰ هزار رأس دام سنگین در استان وجود دارد.
وی افزود: همچنین ۴۸۰ مزرعه شیلات با تولید سالانه ۳۶ هزار تن و ۲۲۰ واحد مرغداری با تولید بیش از ۳۰ هزار تن در استان فعال هستند.
بهرامی با تأکید بر اهمیت بخش دامی در اقتصاد استان گفت: حدود ۳۴ درصد از کل تولیدات کشاورزی استان مربوط به بخش دامی است که بالاترین ارزش افزوده را دارد و معیشت بخش بزرگی از مردم استان به آن وابسته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری به چالشهای مهم این بخش اشاره کرد و افزود: تغییر اقلیم و کاهش منابع آب و مراتع، تولید سنتی دام را با مشکل مواجه کرده است.
وی از دیگر چالشهای پیش رو به کمبود نیروی کار در واحدهای دامداری و مرغداری به دلیل تغییر سبک زندگی و کاهش علاقه نسل جدید به کارهای سخت فیزیکی اشاره کرد.
بهرامی همچنین به افزایش تقاضا برای پروتئین در آینده اشاره کرد و خاطرنشان کرد: این مسئله نیازمند برنامهریزی دقیق برای تأمین پایدار گوشت و محصولات دامی خواهد بود.
وی قیمتگذاری دستوری دولت را نیز از مهمترین چالشهای این بخش برشمرد و گفت: این مسئله مانع رشد بخش دامی و طیور میشود.
بهرامی راه برونرفت از این چالشها را در هوشمندسازی و اتوماسیون واحدهای دامداری و مرغداری دانست و افزود: واحدهای صنعتی بهترین بستر برای اجرای فناوریهای نوین و استفاده از هوش مصنوعی هستند.
وی تصریح کرد: بهرهگیری از دانش علمی و باور به آن، کلید افزایش بهرهوری و توسعه پایدار در بخش دام و طیور است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در پایان تأکید کرد: راه پیشرفت و افزایش بهرهوری تنها از مسیر علم و باور به آن میگذرد. اگر دانش با ایمان و پشتکار همراه شود، همه مسائل قابل حل خواهد بود.