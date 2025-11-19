افتتاح نخستین مرکز تخصصی حفاظت و تیمار فوک خزری در پارک ملی بوجاق

به گزارش ایلنا از رشت، نخستین مرکز تخصصی حفاظت از فوک خزری در کشور با حضور احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست؛ امید صدیقی سوادکوهی، مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان؛ فرهاد حسینی طایفه، مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان، معاونان، مدیران و جمعی از محیط‌بانان در پارک ملی بوجاق افتتاح شد.

لاهیجان‌زاده در حاشیه این مراسم اظهار داشت: ایجاد این مرکز برگرفته از بند «ت» ماده ۳۸ برنامه ششم توسعه است که در آن بر ضرورت راه‌اندازی مراکز تیمار، درمان و پایش فوک خزری در طول سواحل شمال کشور تأکید شده بود. با افتتاح این مرکز، زنجیره مراکز حفاظت فوک خزری از شرق تا غرب دریای خزر تکمیل گردید.

وی افزود: استان گیلان یکی از فعال‌ترین استان‌های کشور در زمینه پایش دریای خزر و به‌ویژه رصد وضعیت فوک خزری است. این مرکز می‌تواند علاوه بر حفاظت و بازتوانی فوک‌ها، به‌عنوان یک مرکز تحقیقاتی و دامپزشکی نیز ایفای نقش کند؛ چرا که دلایل مرگ‌ومیر فوک خزری هنوز به‌طور کامل مشخص نشده و نیازمند بررسی‌های تخصصی است.

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان ضمن تقدیر از مدیرکل و مجموعه همکاران استان، آمادگی کامل این معاونت را برای تجهیز و حمایت همه‌جانبه از مرکز جدید اعلام کرد و گفت: «مرگ‌ومیر فوک‌ها معمولاً در فاصله‌ای دور از سواحل رخ می‌دهد و زمانی متوجه آن می‌شویم که با لاشه یا مراحل پایانی عمر حیوان مواجه هستیم. آموزش صیادان منطقه برای اطلاع‌رسانی و انتقال فوک‌های آسیب‌دیده به این مرکز، و همچنین استفاده از پهپادها برای پایش، می‌تواند نقش مهمی در کاهش تلفات ایفا کند.»

وی در پایان خاطرنشان کرد: مشارکت مردم محلی و همه کسانی که در منطقه تردد دارند، می‌تواند به‌عنوان بازوی کمکی محیط زیست عمل کرده و با انتقال اطلاعات، پایش‌ها را تقویت نماید.

فوک خزری (Pusa caspica) تنها پستاندار دریای خزر است که بر اساس فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) در رده گونه‌های «در خطر انقراض» قرار دارد. جمعیت این گونه طی یک قرن اخیر با کاهش بیش از ۹۰ درصدی مواجه شده است. شکار غیرقانونی، آلودگی آب‌ها، تغییرات اقلیمی، کاهش منابع غذایی و سایر عوامل از مهم‌ترین تهدیدهای بقای فوک خزری به شمار می‌روند.